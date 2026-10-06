Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard"

Après leur ouverture du score et en voyant la France se montrer de plus en plus menaçante, les Diables Rouges ont reculé, et encore reculé au Stade de France ce lundi soir. Les hommes de Mark Van Bommel ont plié, et ont rompu pour de bon à un quart d'heure du terme. Pas de quoi tout jeter à la poubelle, dixit un Timothy Castagne qui a reçu les faveurs du sélectionneur lors de cette trêve d'octobre.

Comme Nathan Ngoy et Roméo Lavia peu avant lui, Timothy Castagne expliquait difficilement la fin de match catastrophique des Diables, qui ont encaissé quatre buts en quatorze minutes contre l'Équipe de France.

"Quand on mène 0-1, on ne peut pas concéder quatre buts aussi vite, même s'ils ont de grands joueurs. On leur a laissé trop d'espace, on a joué en bloc bas mais on aurait dû garder notre agressivité pour ne pas les laisser entrer dans le rectangle trop facilement."

Difficile de refaire le switch à 2-1

"Quand on mène, on se met dans la tête qu'on ne doit pas encaisser et garder le résultat, plutôt que de se dire qu'on peut encore continuer et marquer un deuxième but. Au niveau de la mentalité, ça nous a fait passer un peu en dessous de la France. Quand c'est 2-1, repasser vers une mentalité offensive, ça devient dur. Et eux reçoivent davantage d'espace encore car on essaye de retourner vers l'avant. Mais à 2-1, c'était déjà trop tard. C'est avant, et notamment à 0-1 que l'on a commis nos erreurs."

Pour les Diables Rouges, cette trêve internationale, la première sous la houlette de Mark Van Bommel, se termine sur un bilan de deux victoires et deux défaites. Le contenu et le bilan chiffré sont intéressants, mais il faudra confirmer en novembre pour rejoindre les quarts de finale de cette Ligue des Nations.

Première trêve encourageante pour les Diables de Van Bommel

"Il ne faut pas oublier qu'on joue ce match sans Youri (Tielemans) et Kevin (De Bruyne). On voit à quel point ils ont aidé l'équipe dans les matchs précédents. Je ne critique absolument pas leurs remplaçants, mais on sait que ce sont des joueurs de grande classe. On ne peut pas dire que le rassemblement est raté parce qu'on perd 4-1 en France. On a montré de belles choses et on va utiliser ces défaites pour s'améliorer."



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Sur le plan personnel, Timothy Castagne a participé aux quatre matchs. Seuls Brandon Mechele et Nathan Ngoy peuvent en dire autant. "Oui, je pense que ça montre qu'il sait où il veut aller et qu'il est assez sûr de lui. Mais dans le football, tout va très vite et on doit lui prouver à chaque match qu'il a raison de nous aligner. Ce n'est pas parce qu'on a joué ces quatre matchs qu'on peut se reposer sur nos lauriers et arrêter de prester", a conclu Timothy Castagne, qui portait le brassard de capitaine en fin de match, après la sortie de Romelu Lukaku.