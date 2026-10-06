"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges

L'Equipe de France a renversé la Belgique en fin de match pour s'imposer 4-1. Longtemps devant, les Diables Rouges ont craqué face aux remplaçants français. Michael Olise et Désiré Doué ont fait la différence. La presse française met en avant les choix gagnants de Zinédine Zidane.

L'Equipe :

"Tombés du ciel". L'Équipe a choisi Michael Olise et Désiré Doué pour illustrer sa Une après la victoire 4-1 des Bleus contre la Belgique. Et forcément, en France, cette fin de match a fait parler. Car pendant plus d'une heure, les hommes de Zinédine Zidane n'avaient rien d'une équipe partie pour infliger quatre buts aux Diables Rouges. Menés depuis le but de Dodi Lukebakio, ils ont tourné autour de la défense belge sans parvenir à la faire craquer. Puis tout s'est emballé. Quatre buts sont tombés dans les dernières minutes et la soirée a changé de ton.

Foot Mercato :

Foot Mercato insiste sur cette accélération brutale avec son titre. "l'Équipe de France étrille la Belgique en 14 minutes". Le média français retient une équipe transformée par son banc. Zidane avait commencé sans plusieurs de ses joueurs offensifs les plus dangereux et il a fini par les lancer lorsque la Belgique de Mark van Bommel avait pris confiance. Le résultat a été immédiat. Olise, Cherki, Da Cunha puis Doué ont donné de la vitesse et beaucoup plus d'imprévisibilité aux attaques françaises. Ce qui avait fonctionné jusque-là pour les Diables n'a plus suffi.

RMC Sport :

RMC Sport regarde aussi du côté du banc et parle "d'un coaching gagnant et une première victoire à domicile pour Zidane avec les Bleus". Le sélectionneur français ressort comme l'un des grands gagnants de la soirée. Ses remplaçants ont été impliqués dans les quatre buts inscrits après la 75e minute. Désiré Doué a lancé la remontée et Rayan Cherki a donné l'avantage aux siens. Michael Olise a terminé le travail avec un doublé. En quelques minutes, la Belgique est passée d'un possible succès de prestige à une défaite très lourde.

Olise est l'un des joueurs qui a le plus marqué cette rencontre. Entré en cours de match, il a changé le visage de l'attaque française avec deux buts et une passe décisive. Sa performance a poussé le Stade de France à chanter "Et Olise Ballon d'or", quelques minutes après la sortie d'un Dembélé en difficulté. Doué s'est aussi illustré avec un but et deux passes décisives. Les deux joueurs ont montré que la France pouvait compter sur un banc très solide, puisque les remplaçants ont apporté bien plus de danger que les titulaires.

L'Equipe de France passe devant dans les confrontations directes

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L'Équipe ajoute une statistique qui ne fera pas sourire en Belgique. Les Français viennent de battre les Diables pour la septième fois de suite et, pour la première fois de l'histoire, ils comptent plus de victoires dans ce duel : 31 contre 30. Un chiffre qui accompagne l'euphorie française du lendemain. Pourtant, cette soirée aurait pu raconter une histoire très différente après l'ouverture du score de Lukebakio et les arrêts de Vandevoordt.