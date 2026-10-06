"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'Equipe de France a renversé la Belgique en fin de match pour s'imposer 4-1. Longtemps devant, les Diables Rouges ont craqué face aux remplaçants français. Michael Olise et Désiré Doué ont fait la différence. La presse française met en avant les choix gagnants de Zinédine Zidane.

L'Equipe : 

"Tombés du ciel". L'Équipe a choisi Michael Olise et Désiré Doué pour illustrer sa Une après la victoire 4-1 des Bleus contre la Belgique. Et forcément, en France, cette fin de match a fait parler. Car pendant plus d'une heure, les hommes de Zinédine Zidane n'avaient rien d'une équipe partie pour infliger quatre buts aux Diables Rouges. Menés depuis le but de Dodi Lukebakio, ils ont tourné autour de la défense belge sans parvenir à la faire craquer. Puis tout s'est emballé. Quatre buts sont tombés dans les dernières minutes et la soirée a changé de ton.

Foot Mercato :

Foot Mercato insiste sur cette accélération brutale avec son titre. "l'Équipe de France étrille la Belgique en 14 minutes". Le média français retient une équipe transformée par son banc. Zidane avait commencé sans plusieurs de ses joueurs offensifs les plus dangereux et il a fini par les lancer lorsque la Belgique de Mark van Bommel avait pris confiance. Le résultat a été immédiat. Olise, Cherki, Da Cunha puis Doué ont donné de la vitesse et beaucoup plus d'imprévisibilité aux attaques françaises. Ce qui avait fonctionné jusque-là pour les Diables n'a plus suffi.

RMC Sport :

RMC Sport regarde aussi du côté du banc et parle "d'un coaching gagnant et une première victoire à domicile pour Zidane avec les Bleus". Le sélectionneur français ressort comme l'un des grands gagnants de la soirée. Ses remplaçants ont été impliqués dans les quatre buts inscrits après la 75e minute. Désiré Doué a lancé la remontée et Rayan Cherki a donné l'avantage aux siens. Michael Olise a terminé le travail avec un doublé. En quelques minutes, la Belgique est passée d'un possible succès de prestige à une défaite très lourde.

Olise est l'un des joueurs qui a le plus marqué cette rencontre. Entré en cours de match, il a changé le visage de l'attaque française avec deux buts et une passe décisive. Sa performance a poussé le Stade de France à chanter "Et Olise Ballon d'or", quelques minutes après la sortie d'un Dembélé en difficulté. Doué s'est aussi illustré avec un but et deux passes décisives. Les deux joueurs ont montré que la France pouvait compter sur un banc très solide, puisque les remplaçants ont apporté bien plus de danger que les titulaires.

L'Equipe de France passe devant dans les confrontations directes

Lire aussi… Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"
L'Équipe ajoute une statistique qui ne fera pas sourire en Belgique. Les Français viennent de battre les Diables pour la septième fois de suite et, pour la première fois de l'histoire, ils comptent plus de victoires dans ce duel : 31 contre 30. Un chiffre qui accompagne l'euphorie française du lendemain. Pourtant, cette soirée aurait pu raconter une histoire très différente après l'ouverture du score de Lukebakio et les arrêts de Vandevoordt.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 4-1 Belgique Belgique
Italie Italie 3-1 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 20:45 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 20:45 Espagne Espagne

Dernières réactions

Alex_005 Alex_005 a propos de Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France El Malvario El Malvario a propos de 🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028" 051961rouche 051961rouche a propos de Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes Union 60 Union 60 a propos de Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ? QuickPick QuickPick a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved