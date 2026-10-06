Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

Adriano Bertaccini prend son avenir en main. Relégué au second plan à Anderlecht après un transfert avorté cet été, l'attaquant a décidé de changer d'agence.

Adriano Bertaccini a décidé de confier la gestion de ses intérêts à une nouvelle agence. L'attaquant d'Anderlecht est représenté par Libera Sports, une structure belge basée à Bruxelles. Les deux parties ont officialisé leur collaboration sur le réseau social Instagram.

Le joueur anderlechtois quitte Vulpes-VNA pour rejoindre une agence qui a plusieurs noms connus du football belge dans son portefeuille. Lucas Stassin, Théo Bongonda, Casper Nielsen ou Majeed Ashimeru font partie des joueurs représentés par Libera Sports.

Le timing de ce changement est surprenant. Bertaccini est relégué au second plan à Anderlecht. Depuis l'arrivée d'Antoine Sibierski et Vitor Bruno et plus après celle de Tawfik Bentayek à Bruxelles, l'Italo-Belge n'est plus que le quatrième attaquant dans la hiérarchie mauve.

Dans les derniers jours du mercato estival, Bertaccini a tenté de trouver une porte de sortie. Plusieurs clubs se sont intéressés à l'attaquant de 26 ans, dont le STVV, le Hertha BSC, Norwich City, l'AS Saint-Étienne et le Servette FC.





Beaucoup d'intérêt pour Adriano Bertaccini, mais aucun transfert

Le Servette était allé plus loin en trouvant un accord avec Bertaccini. Le départ n'a pas eu lieu, Anderlecht ayant décidé de ne pas accepter la formule proposée par le club suisse, qui souhaitait obtenir l'attaquant en prêt.

Bertaccini doit tenter de retrouver sa place dans les plans de Sibierski et Bruno. Avec une forte concurrence en attaque, chaque minute pourrait compter pour inverser la tendance. Si rien ne change d'ici là, un départ pourrait de nouveau être envisagé en janvier.

Bertaccini est sous contrat au Lotto Park jusqu'à la mi-2029. Transfermarkt estime la valeur marchande de l'attaquant à quatre millions d'euros. Anderlecht avait déboursé cinq millions d'euros en 2025 pour le faire.