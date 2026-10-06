Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

Trois jeunes de Jupiler Pro League figurent dans la liste des 60 grands talents de leur génération publiée par The Guardian. Deux Belges et un joueur du Club de Bruges sont concernés.

Trois jeunes que l'on peut voir quasiment chaque semaine en Belgique viennent de recevoir une belle reconnaissance. The Guardian a publié sa liste "Next Generation 2026", qui rassemble 60 des talents les plus prometteurs de leur génération. Joshua Nga Kana et Xander Dierckx représentent la Belgique. Tian Nai Koren, du Club de Bruges, complète la présence de la Pro League.

Le jeune talent de l'Antwerp :

Dierckx est bien installé avec les professionnels. International belge U17, le milieu de terrain avait disputé 23 rencontres la saison dernière et fait partie du noyau A. Il a dépassé les 400 minutes de jeu cette saison, avec plusieurs titularisations. Sa valeur marchande est estimée à trois millions d'euros par le site Transfermarkt. Une belle évolution pour un joueur qui découvre les exigences du plus haut niveau.

Le petit nouveau du groupe professionnel d'Anderlecht

À Anderlecht, Kana suit un parcours un peu différent. L'ailier, international belge U19, partage son temps entre les RSCA Futures et l'équipe première. Il avait marqué son premier but avec les professionnels face à La Louvière en août dernier. Sa valeur marchande atteint 1,2 million d'euros, alors qu'il n'en est qu'au début de son parcours. Cela montre que les talents évoluant en Belgique sont observés de près à l'étranger.

La pépite du Club de Bruges

Le Club de Bruges place l'un de ses jeunes dans cette sélection avec Tian Nai Koren. Le Blauw en Zwart accompagne les deux Belges dans une liste qui rassemble des joueurs venus des quatre coins du monde. Pour la Pro League, avoir trois représentants offre une belle vitrine à ses jeunes.



Cette sélection ne garantit rien pour la suite de leur carrière. Dierckx, Nga Kana et Koren ont beaucoup de chemin devant eux.