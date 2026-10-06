Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question

Mark van Bommel a tenu à insister sur le positif à retirer de cette trêve internationale, et il faut lui donner raison : du positif, il y en a. Mais certains points posent particulièrement question, et on regrette donc d'autant plus que le Néerlandais ait été si fermé à les évoquer en conférence de presse.

Tout d'abord, un mot sur le positif : l'animation de jeu par moments entrevue, surtout en Italie pendant une bonne partie du match et face à la Turquie, était intéressante. Plus fluide et directe que sous Rudi Garcia, et bien aidée par un Mika Godts et un Kevin De Bruyne en très grande forme.

L'intensité si chère à Van Bommel, si elle ne peut pas encore être observée pendant 90 minutes, est également une nouveauté bienvenue, même si on se rappellera qu'on faisait à peu près exactement les mêmes compliments à Domenico Tedesco après sa première trêve internationale.

Les Diables... et van Bommel vont devoir mieux gérer les fins de match

Reste qu'à trois reprises en quatre rencontres, la Belgique s'est mise à souffrir dans le dernier quart d'heure, sans que Mark van Bommel trouve la solution. En Italie, les changements du sélectionneur néerlandais ont désorganisé une équipe qui a fini par faire le break, mais aurait aussi pu prendre le but égalisateur contre un adversaire qui, lui, avait amené du sang neuf à bon escient.

Contre la France, à deux reprises, ce sont assez logiquement les entrées au jeu des stars de Zidane qui ont fait la différence. Mais là où Rudi Garcia réussissait souvent à trouver une solution dans ces situations délicates, Van Bommel a un peu tardé à réagir, sortant trop tard des joueurs visiblement en difficulté (De Ketelaere, Moreira, Vanaken, voire Lavia qui n'avait plus de jus au Stade de France), ou les laissant même 90 minutes sur le terrain (De Cuyper et Castagne au Stadio Olimpico).

Le sélectionneur est clair : l'objectif, c'est de tenir 90 minutes avec l'intensité requise pour rivaliser avec des équipes du top. Mais Van Bommel a ensuite précisé qu'en novembre, soit dans un mois à peine, "ce serait la même chose", à savoir que ses joueurs auront enchaîné les rencontres en club - un programme très chargé avec l'Europe attend la grosse majorité des Diables - et qu'il faudra donc les gérer. Bref : pendant six matchs, Mark van Bommel aura pour cheval de bataille une intensité... qu'il ne peut pas imposer à son équipe. Peut-être faut-il dès lors un plan B.



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Contrairement à Zidane, Van Bommel n'a pas fait confiance à tout le monde

Le paradoxe était frappant : là où Zinedine Zidane a presque fait jouer l'intégralité de sa trentaine de joueurs durant cette trêve internationale, Mark van Bommel, lui, a aligné un onze modifié de manière cosmétique de match en match. Un changement par ci, un autre par là : 18 noms différents au coup d'envoi en quatre rencontres, en prenant en compte trois suspensions et l'incompréhensible titularisation de Maarten Vandevoordt.

Pire : certains joueurs laissés sur le banc n'ont à peu près pas reçu leur chance du tout. Si Brandon Mechele n'a pas démérité, il a aussi par moments montré ses limites, et n'est pas un joueur d'avenir : il aura 35 ans à l'Euro 2028, objectif déclaré de Van Bommel, et ne progressera plus, que du contraire. Zeno Debast, dont Rudi Garcia avait fait un titulaire indiscutable jusqu'à sa blessure, ne devrait-il pas revenir dans le onze ?

Koni De Winter et Arthur Theate, eux, ont été totalement écartés, tout comme un Kyriani Sabbe qu'on aurait préféré voir avec les Espoirs si c'était pour ne pas lui permettre de concurrencer Castagne. Les dix minutes offertes en deux matchs à Loïs Openda étaient presque irrespectueuses compte tenu du profil des rencontres. Même Mandela Keita, pourtant très apprécié de Van Bommel (on l'imagine), a dû attendre la toute fin de rencontre à Paris pour obtenir ses premières minutes. Une gestion de groupe assez étrange.

Le sourire de Mark van Bommel s'est vite crispé

Et si Rudi Garcia avait le mérite de communiquer de manière assez volubile pour expliquer ses choix, Mark van Bommel, lui, n'est pas là pour ça. Très souriant avant le premier match, il a changé de ton dès la première défaite, et était même assez cassant - derrière un sourire toujours là, mais plus crispé - lundi au Stade de France. La seule question posée par un confrère français a mêmee été expédiée avec une froideur qui a laissé les journalistes locaux un peu médusés.

Bref : l'opération séduction est terminée (pour peu qu'elle ait commencé), Mark van Bommel a commencé l'opération Euro 2028 - et son groupe semble derrière lui, du moins ceux qui ont obtenu du temps de jeu. Mais s'il ne veut pas laisser à quai une bonne partie du public, le Néerlandais devra peut-être mettre un peu d'eau dans son vin et répondre à des questions laissées en suspens au terme de cette trêve...