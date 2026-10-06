Un nouveau coach va débarquer en Jupiler Pro League : un gros défi l'attend

Le KV Courtrai a choisi Daniel Beichler pour reprendre les commandes de l'équipe. L'entraîneur autrichien de 37 ans arrive avec un objectif. Redresser les Kerels et assurer leur maintien en Jupiler Pro League.

Le KV Courtrai devrait profiter de la trêve internationale pour ouvrir un nouveau chapitre. Selon les informations de nos confrères de Het Nieuwsblad, Daniel Beichler va devenir le nouvel entraîneur des Kerels, sauf retournement de situation. À 37 ans, l'Autrichien s'apprête à découvrir le football belge. Sa mission sera de remettre sur pied une équipe en difficulté et d'assurer son maintien en Jupiler Pro League.

Un nouveau visage sur le banc des Kerels

Le défi est de taille pour cet ancien attaquant, relativement jeune dans le métier. Son expérience la plus récente l'a mené sur le banc du RB Salzbourg, qu'il avait rejoint en février dernier. L'aventure n'a pas duré longtemps. En quatorze rencontres, son équipe n'avait gagné que quatre fois et concédé sept défaites. La troisième place en championnat n'avait pas suffi à convaincre la direction de poursuivre avec lui.

Courtrai va miser sur son profil pour provoquer le déclic dont le groupe a besoin. Le club avait commencé la saison de manière catastrophique, avec six défaites consécutives et aucun point pris. Cette série avait coûté sa place à Michiel Jonckheere après un gros revers 3-0 sur le terrain de La Louvière. Son adjoint, Christophe Lepoint, avait été chargé de reprendre provisoirement les commandes.

Lepoint pas si convaincant

L'ancien Diable Rouge avait apporté un peu d'air. Pour sa première sortie, Courtrai avait battu le SK Beveren 1-0, décrochant ses premiers points et abandonnant la dernière place. L'élimination en Coupe de Belgique face au KSK Heist a rappelé la fragilité de l'équipe, 2-2 dans le temps réglementaire puis défaite 5-4 aux tirs au but.

Une mission maintien qui s'annonce délicate



D'après Het Nieuwsblad, il est attendu mercredi matin à Courtrai afin de commencer directement son travail avec le groupe.