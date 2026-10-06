"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

Rayan Cherki ne regrette pas d'avoir pris plus de risques face aux Diables Rouges. L'ailier de Manchester City a marqué le but du 2-1 pour la France.

Rayan Cherki a fait partie de ceux qui ont fait basculer la soirée des Diables Rouges au Stade de France. Entré en jeu, le Français a inscrit le deuxième but des Bleus et participé à cette fin de match complètement ratée par la Belgique, battue 4-1. Après la rencontre, le joueur est revenu sur sa prestation, mais aussi sur ses premières semaines sous les ordres de Zinédine Zidane.

Cherki avait envie de montrer plus après ses deux premières sorties. Il en avait parlé avec David Bettoni, membre du staff français. "Je lui ai dit que j'étais frustré de mes deux premiers matchs parce que je n'avais pas pris énormément de risque. J'ai dit à David Bettoni, désolé je prendrai un peu plus de risque, car il est temps que je vous montre ce que j'ai sous le pied." La réponse a été simple. "Il m'a dit vas y fais toi plaisir. Je suis d'autant plus heureux que ça se finisse comme ça."

La méthode Zidane

Le joueur de Manchester City a raconté comment Zidane fonctionne avec ses joueurs depuis son arrivée. Et visiblement, le courant passe très bien. "C'est kiffant parce qu'on a une relation extraordinaire. Il a pris tous les joueurs de la même manière. Il n'y a pas un plus que l'autre. Il discute avec tout le monde, de la pluie et du beau temps".

Zidane ne voulait que l'Équipe de France

"Quand il faut être sérieux, il est le premier partisan de ça. Il inculque des fondamentaux qui sont importants pour nous, c'est avoir le ballon, tout simplement", ajoute Cherki. Une déclaration qui peut interpeller en Belgique. Début 2025, après le licenciement de Domenico Tedesco, le nom de Zidane avait été évoqué du côté de l'Union belge, intéressée par son profil pour reprendre les Diables.

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La piste n'avait pas abouti. Zidane avait depuis longtemps les yeux tournés vers le poste de sélectionneur de l'Équipe de France. La Belgique avait choisi Rudi Garcia, qui est resté un an et demi, avant l'arrivée de Mark van Bommel.