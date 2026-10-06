Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

Si on peut souligner l'effondrement collectif des Diables Rouges, il a aussi été provoqué par le réveil de l'équipe de France, largement supérieure durant tout le match mais aussi bien plus inspirée en seconde période. Zinedine Zidane sait que le déclic est venu avec l'égalisation, qui n'est tombée qu'à la 77e minute.

Malgré la large victoire 4 but à 1 face aux Diables Rouges, Zinedine Zidane n'avait pas manqué de noter ce qui avait moins bien été côté Bleus. "Ca a manqué de percussion dans les 25-30 derniers mètres. C'est quelque chose qui nous a fait défaut durant toute la trêve internationale", regrette le sélectionneur de l'équipe de France.

"Mais nous avons fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps. Dès qu'on a égalisé, on a bien vu que c'était un tout autre match. J'ai apprécié cette réaction de tout le monde", continue Zidane. "Ca permet de finir ces 15 jours sur une note positive et c'est mérité sur l'ensemble de notre travail".

Un Michael Olise absolument déchaîné aura été la clef pour faire craquer les Belges. "Il n'y a même rien à dire de plus sur Michael, c'est absolument exceptionnel, ce qu'il fait", admet son coach, qui avait encore une fois fait tourner en masse, comme au match aller au Stade Roi Baudouin, avec 9 changements par rapport à la réception de l'Italie.

Zidane voulait voir (presque) tout le monde

"C'était prévu que je fasse énormément de changements, avec 4 matchs en 15 jours. La plupart des joueurs viennent à peine de commencer leur saison", souligne Zinedine Zidane. "Je voulais aussi voir tout le monde. Et ça s'est passé exactement comme je le voulais. Ce n'était pas évident de faire quatre équipes différentes et compétitives mais on y est parvenu, même si on peut toujours mieux faire".

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L'opération séduction de Zidane, ovationné par son stade lors des deux rencontres, est donc pleinement réussie, même si ces Bleus vont devoir apprendre à agir plutôt que réagir. "Sur le plan comptable, c'est bien. Je suis là où je voulais en être. On a la satisfaction d'avoir fait du bon travail avec mon staff, d'avoir fait 15 jours de qualité".