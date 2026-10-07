🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

Eric Lambrechts était l'arbitre principal de la rencontre de Ligue des Nations entre l'Espagne et la Croatie hier soir. Il a vécu un match agité, avec notamment une phase litigieuse débouchant sur l'exclusion d'Ivan Perisic.

Une équipe arbitrale 100% belge pour les Champions du Monde et d'Europe en titre : pendant qu'Erik Lambrechts officiait comme arbitre principal, Bram van Driessche était en charge du VAR, Bert Put l'aidait en tant qu'assistant vidéo. Sur le terrain, Lambrechts était épaulé par ses assistants Jo de Weirdt et Kevin Monteny. Nathan Verboomen était le quatrième arbitre.

Tout ce petit monde a eu du boulot dans le dernier quart d'heure. La Croatie résistait aux assauts espagnols, le score était toujours de 1-1. Jusqu'à cette phase entre Ivan Perisic et Marc Cucurella.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: RED CARD IVAN Perisic 2nd yellow card! CROATIA DOWN TO 10 MEN! ❌ https://t.co/Zw517sanUP — BLAKE OF AFRICA 🥶🦍🖤 (@femiblake) October 6, 2026

Cucurella en vieux roublard

Arrivé premier au ballon, le latéral du Real Madrid s'est écroulé avec beaucoup de bonne volonté, sachant que son adversaire direct était déjà averti. Erik Lambrechts a alors adressé une deuxième carte jaune à l'ancien Brugeois. Dans la précipitation, il en a même fait tomber sa carte rouge, Cucurella s'est empressé de se relever pour la lui donner, avant que Perisic puisse être exclu.

🚨Cucurella really handed the official a red card to send Ivan Perišić off https://t.co/dTaBAntlMi



— Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 7, 2026

Un cynisme qui a grandement énervé les Croates, d'autant que la Roja a fini par profiter de sa supériorité numérique pour faire la différence à la 89e grâce à Mikel Merino, son supersub préféré.

"Qui ne serait pas énervé contre Cucurella s'il ne joue pas dans son équipe?", pestait le sélectionneur Slaven Bilic. "C'est un grand joueur, je l'admire pour ce qu'il fait sur le terrain et pour l'histoire de son fils. Il défend son équipe corps et âme, mais c'est évident qu'il cherche la provocation", déplore-t-il, relayé par RMC.

Une action qui fait parler

Pris à partie par le public croate, Cucurella a préféré en rire : "Je ne vais pas pouvoir sortir d'Espagne si ça continue comme ça. Je plaisante. Ce sont des choses qui arrivent. Je comprends qu'eux aussi doivent mettre la pression, ils jouent à domicile avec tout le stade derrière eux. Ce sont des choses qui restent sur le terrain, je n'ai jamais eu aucun problème. Ce sont les aléas du métier, on continue".

"Je crois que la faute était claire, Perisic était déjà averti. Le VAR n'a rien trouvé à redire après avoir aussi revu l'action. Au final, nous devons saluer notre réaction de l'équipe qui a une nouvelle fois démontré pourquoi nous sommes les meilleurs. La carte rouge qui tombe de la poche de l'arbitre ? J'ai vu qu'il ne trouvait pas son carton et je le lui ai donné, voilà tout", rigole-t-il.