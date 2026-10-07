🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

L'Argentine a vécu un moment d'intense émotion ce mardi à Buenos Aires. Lionel Messi, octuple Ballon d'Or et véritable légende vivante du football argentin (et du sport), a fait ses adieux lors d'un match amical face au Bénin. Fidèle à lui-même, il a été décisif, inscrivant son tout dernier but sous les couleurs de l'Albiceleste.

Les circonstances dans lesquelles le match amical face au Bénin ont été organisées ont beaucoup fait parler. Un adversaire assez incongru, mais surtout des conditions de déplacement et de logement assez honteuses pour la sélection africaine ont créé la polémique, jetant une ombre sur ce qui devait être une soirée de gala et d'hommage au plus grand joueur de tous les temps.

Mais le sportif et l'émotion ont fini par l'emporter. Dans la nuit de mardi à mercredi, Lionel Messi a disputé son tout dernier match sous le maillot de l'Argentine devant 80.000 personnes à Buenos Aires. L'Albiceleste l'a emporté, ce qui est un "détail", mais surtout, Messi a marqué son 126e et dernier but pour ce 208e et ultime match.

Nico Paz "à Messi" 🎯😱 O futuro 1️⃣0️⃣ da Argentina? 🪄 #sporttvportugal #Argentina #Benim #Messi https://t.co/9ElCWF8CQw — sport tv (@sporttvportugal) October 7, 2026

Un but et deux passes décisives pour les adieux de Lionel Messi

Même sur le plan extrasportif, tout était bien sûr là pour rendre hommage à l'octuple Ballon d'Or et champion du monde 2022 : un show avec drones a été organisé, une ovation lui a été réservée à la 10e minute de jeu et Lionel Messi a souvent eu les yeux qui brillaient ce mardi à Buenos Aires.

Son dernier but, cependant, n'aura été "qu'un" penalty, inscrit à la 71e minute. Avant cela, c'est surtout sur deux passes décisives à destination de Nicolas Otamendi et Nico Paz qu'il avait une dernière fois fait étalage de son génie. L'Argentine s'imposera finalement 3 buts à 0.





Après la rencontre, Lionel Messi sera encore ovationné longuement par tout le stade et recevra des accolades émues de ses coéquipiers. Il quitte le football international à 20 longueurs de son éternel rival Cristiano Ronaldo (146 buts avec le Portugal) mais loin devant ses poursuivants, dont un certain Romelu Lukaku, 5e meilleur buteur de l'histoire des sélections avec 91 buts mais qui a encore du travail avant d'aller le chercher.