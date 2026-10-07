🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée
Photo: © photonews
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Cette trêve internationale, Thomas Meunier l'a passée hors de la sélection belge. Non repris par Mark van Bommel chez les Diables Rouges, l'Ardennais a soigné sa forme avec Sunderland. Il s'est notamment distingué avec une reprise en pleine lucarne.

Thomas Meunier fait partie des grands déçus de la première liste de Mark van Bommel. Le nouveau sélectionneur des Diables a fait l'impasse sur le latéral de Sunderland, préférant miser sur l'avenir en appelant à sa place un Kyriani Sabbe qui n'était pourtant pas en pleine possession de ses moyens.

Le Néerlandais avait expliqué s'être entretenu avec Meunier pour lui annoncer son choix. Le principal intéressé lui a alors fait part de sa déception, mais aussi de sa détermination pour revenir dans le groupe.

Thomas Meunier veut mettre les bouchées doubles pour revenir en sélection

"C'était quelque chose dont on a discuté il y a deux ou trois semaines avec le coach", a confirmé Meunier. "Je n'étais pas surpris par la sélection. Oui, j'étais déçu et un peu triste puisque j'adore être avec mes collègues de la sélection nationale. Mais il faut être pragmatique. Sunderland, c'est Sunderland. Les Diables Rouges, ce sont les Diables Rouges", avait-il réagi.

Après s'être ressourcé en famille lors de la première semaine de trêve, le natif de Bastogne est donc retourné dans le Yorkshire pour reprendre les entraînements avec les autres joueurs n'étant pas parti en sélection.

Une reprise qui claque et la célébration qui va avec

Il y a montré sa bonne forme, en reprenant à pleine puissance un centre venu de la gauche, le ballon a filé dans la lucarne. Malgré l'absence de public, Meunier a célébré comme il se doit, avec une glissade sur les genoux devant un membre du staff.

Si son catalogue de buts sortant de l'ordinaire est déjà conséquent, ce n'est sans doute là que la partie émergée de l'iceberg au regard de tout ce qui reste dans l'anonymat à l'entraînement. En publiant la phase, Sunderland lui aura en tout cas permis d'envoyer un petit message privé plein de subtilité à Mark van Bommel.

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