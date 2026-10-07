6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens
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Auteur de six buts en trois mi-temps, Jeoffrey Mbambi a crevé l'écran avec l'équipe nationale belge U17... à seulement 15 ans. L'attaquant recruté cet été par le Club de Bruges impressionne et voit déjà une bonne demi-douzaine de grands clubs européens s'intéresser à son profil. Parmi eux, le FC Barcelone, la Juventus, mais aussi le Borussia Dortmund et Monaco.

Il n'y a pas que les Diables Rouges de Mark Van Bommel qui étaient de service pendant cette première trêve de la saison. Les Espoirs de Gill Swerts, évidemment, mais aussi les autres équipes nationales jeunes, dont les U17. Désormais sous la houlette de Joachim Mununga, la Belgique a partagé l'enjeu contre l'Écosse en match amical (3-3), avant de ne faire qu'une bouchée des États-Unis (1-4) et des Pays-Bas (1-5).

Trois matchs qui ont permis à Mununga d'effectuer une première revue du noyau avant les matchs de novembre contre le Kosovo, la Lettonie et la Croatie au premier tour qualificatif pour le prochain Championnat d'Europe U17. Passé, pour rappel, par Tubize, Malines, le Beerschot ou encore Mons durant sa carrière de joueur, le nouveau sélectionneur a donné 45 minutes à chaque joueur dans chaque match, et a donc systématiquement réalisé onze changements à la pause.

Six buts en trois fois quarante-cinq minutes pour Jeoffrey Mbambi avec les U17

Un temps de jeu parfaitement équitable, qui a toutefois suffi à certains pour se mettre en évidence. L'un des Diablotins, repris pour la première fois chez les U17, a d'ailleurs crevé l'écran : Jeoffrey Mbambi (15 ans).

Petit frère de Jediaél Mbambi (Saint-Étienne) et de Jeremy Mbambi (Saint-Trond), l'avant-centre évoluant depuis cet été au Club de Bruges a inscrit un doublé dans chacun de ces trois matchs. Six buts, donc, en trois fois quarante-cinq minutes. Une sacrée performance.

Elle n'étonne toutefois pas vraiment les observateurs, puisque le natif de Vilvoorde est assurément l'un des tout meilleurs talents de Belgique à son poste d'avant-centre. C'est la raison pour laquelle Bruges avait fait son maximum cet été afin de recruter l'attaquant d'abord un peu passé par Malines, mais aussi et surtout par l'Antwerp, où il avait opté, aussi, pour le projet présenté par Jean Kindermans.

Diables Rouges U17
© Walfoot.be

Suivi par une demi-douzaine de grands clubs européens

Auteur de deux buts en trois matchs avec les U18 Brugeois et d'une passe décisive en Youth League contre Aston Villa avec les U19 alors qu'il se frotte à des joueurs qui ont parfois plus de trois ans de plus que lui, Jeoffrey Mbambi est déjà un sacré client, et il n'est donc pas surprenant d'apprendre que plusieurs grands clubs européens se sont renseignés sur son profil et auraient déjà fait part de leur intérêt.

Selon nos informations, on parle ici de clubs comme l'AS Monaco, la Juventus, le Borussia Dortmund, l'Atalanta, l'AC Milan mais aussi le FC Barcelone, qui a recruté Jesse Bisiwu cet été en provenance du FC Bruges et qui se dit que les équipes de jeunes méritent décidément d'être scrutées de près, en Venise du Nord.

Jeoffrey Mbambi ne restera-t-il qu'une seule saison à Bruges avant de rejoindre l'étranger ? Rien n'est encore bouclé à l'heure actuelle, mais les perspectives sont nombreuses et la possibilité de terminer sa formation à l'étranger se fait de plus en plus grande.

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