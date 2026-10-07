Catastrophe confirmée pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg

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L'ancien du RSC Anderlecht Kasper Dolberg n'entrera plus en action cette saison. Il s'est occasionné une grave blessure avec la sélection danoise : une rupture des ligaments croisés a été confirmée pour l'attaquant de l'Ajax Amsterdam.