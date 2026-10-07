Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

En mai dernier, Guillaume François a raccroché les crampons, tirant un trait sur une carrière conclue en beauté à l'Union Saint-Gilloise. Jamais très loin du Parc Duden, le Gaumais est désormais de retour aux affaires au sein de l'académie.

24 mai 2026 : malgré ce titre manqué au profit de son grand rival brugeois, l'Union Saint-Gilloise conclut sa saison en beauté en s'offrant un dernier récital contre Anderlecht (victoire 5-1). En deuxième mi-temps, les applaudissements redoublent de plus belle quand Guillaume François part s'échauffer le long de la touche.

C'est non sans émotion qu'il monte au jeu pour arpenter son flanc pour la dernière fois de sa carrière dans le dernier quart d'heure. Avant d'être la coqueluche des supporters lors des festivités, comme il l'avait déjà été un an plus tôt lors de la conquête du titre.

Guillaume François parmi les meubles

Parmi les derniers serviteurs saint-gillois à avoir connu la D1B avec Christian Burgess, François avait quitté le Parc Duden entouré d'une haie d'honneur, une attention à la hauteur de son dévouement d'ordinaire loin de la lumière des projecteurs pour tirer tout le monde vers le haut à l'entraînement.

Si bien que l'on se disait que cela ne pouvait pas être la fin de l'histoire, mais seulement d'un chapitre. Comme pour un Sébastien Pocognoli qui avait pris les commandes de l'équipe U21 après avoir mis un terme à sa carrière de joueur. De fait, Guillaume François est resté assez proche du club depuis son départ, assistant notamment à certains matchs de jeunes au complexe de Neerstalle.

Prêt à s'investir auprès des jeunes

C'est donc avec une certaine logique que l'ancien Diablotin a intégré le staff des U16 saint-gillois la semaine dernière. "Je n'avais pas envie d'aller voir ailleurs", confirme-t-il au journal Le Soir.





Guillaume François apportera donc désormais son vécu à la jeunesse unioniste. La formation est le cheval de bataille de la direction, qui espère la faire grandir comme elle a fait grandir le reste du club, en offrant à l'équipe première quelques talents du cru à l'avenir.