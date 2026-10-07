"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Maarten Vandevoordt avait sans doute imaginé sa première sélection chez les Diables Rouges autrement. Le gardien du RB Leipzig a encaissé quatre buts lundi soir contre la France et a vu la Belgique passer de 0-1 à 4-1 durant le dernier quart d'heure. Il n'a d'ailleurs pas échappé aux critiques, notamment pour son intervention pas assez ferme sur le deuxième but. Stijn Stijnen estime toutefois que les observateurs sont trop durs avec lui.

Titularisé au détriment de Senne Lammens à la surprise générale, Maarten Vandevoordt était dans un premier temps bien dans son match, effectuant quelques arrêts importants. Mais quand la déferlante française a commencé dans le dernier quart d'heure, il a lui aussi rendu les armes.

Les critiques trop sévères ?

Lui aussi passé par quelques épisodes tumultueux en sélection (et même bien plus que cela), Stijn Stijnen a tenu à le défendre : "Ces quatre buts encaissés donnent évidemment une impression malheureuse, surtout parce qu'ils sont tous tombés en fin de match", analyse-t-il dans Het Belang van Limburg. "Mais Maarten n'a pas vraiment grand-chose à se reprocher. Il doit surtout retenir ce qu'il a apporté durant les 75 premières minutes. Il a alors réalisé quelques très beaux arrêts".

Dans le quotidien sportif français L'Équipe, Vandevoordt a néanmoins reçu une note particulièrement basse de 3 sur 10. Stijnen ne comprend absolument pas cette évaluation. "C'est ridicule. Cette note ne correspond absolument pas à ce que Maarten a montré. Il a maintenu la Belgique dans le match pendant un long moment. Il n'a rien à se reprocher".

Tout de même de la fierté à retirer

Un déroulé assez dur à encaisser pour Vandevoordt, très précoce avec Genk mais qui a dû attendre pour faire ses débuts avec les Diables malgré ses nombreuses sélections chez les jeunes. 

Lire aussi… "Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?
"Personne ne pourra jamais le lui enlever. À partir de maintenant, il peut se qualifier de Diable Rouge, une fois pour toutes. En tant que gardien, on peut être appelé à de nombreuses reprises sans jamais disputer la moindre minute", rappelle Stijnen.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

10:00
"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

23:00
1
Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

09:00
Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

10:45
Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

07:00
6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

11:40
"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

11:20
Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

09:30
Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question Analyse

Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question

18:40
1
L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer" Interview

L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer"

18:20
Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée Analyse

Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée

18:00
🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

08:40
Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

07:42
Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

08:10
Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

07:20
"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

22:00
Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" Interview

Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard"

13:00
2
Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

22:30
Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

21:30
La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

21:00
"On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs

"On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs

06/10
5
Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

20:42
Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

06/10
Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

20:30
Un nouveau coach va débarquer en Jupiler Pro League : un gros défi l'attend

Un nouveau coach va débarquer en Jupiler Pro League : un gros défi l'attend

20:00
Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

06/10
Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle" Interview

Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle"

06/10
"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure

"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure

19:30
"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

06/10
4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

19:00
"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

06/10
"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

06/10
Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

06/10
De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

17:30
3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

06/10
1
Officiel : du changement dans le staff de Genk

Officiel : du changement dans le staff de Genk

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 4-1 Belgique Belgique
Italie Italie 3-1 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 3-0 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 1-2 Espagne Espagne

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ? Union 60 Union 60 a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question den strep den strep a propos de Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028" El Malvario El Malvario a propos de Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" den strep den strep a propos de 3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France tede tede a propos de Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal" Alex_005 Alex_005 a propos de Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France El Malvario El Malvario a propos de 🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France 051961rouche 051961rouche a propos de Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved