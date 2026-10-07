"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

Maarten Vandevoordt avait sans doute imaginé sa première sélection chez les Diables Rouges autrement. Le gardien du RB Leipzig a encaissé quatre buts lundi soir contre la France et a vu la Belgique passer de 0-1 à 4-1 durant le dernier quart d'heure. Il n'a d'ailleurs pas échappé aux critiques, notamment pour son intervention pas assez ferme sur le deuxième but. Stijn Stijnen estime toutefois que les observateurs sont trop durs avec lui.

Titularisé au détriment de Senne Lammens à la surprise générale, Maarten Vandevoordt était dans un premier temps bien dans son match, effectuant quelques arrêts importants. Mais quand la déferlante française a commencé dans le dernier quart d'heure, il a lui aussi rendu les armes.

Les critiques trop sévères ?

Lui aussi passé par quelques épisodes tumultueux en sélection (et même bien plus que cela), Stijn Stijnen a tenu à le défendre : "Ces quatre buts encaissés donnent évidemment une impression malheureuse, surtout parce qu'ils sont tous tombés en fin de match", analyse-t-il dans Het Belang van Limburg. "Mais Maarten n'a pas vraiment grand-chose à se reprocher. Il doit surtout retenir ce qu'il a apporté durant les 75 premières minutes. Il a alors réalisé quelques très beaux arrêts".

Dans le quotidien sportif français L'Équipe, Vandevoordt a néanmoins reçu une note particulièrement basse de 3 sur 10. Stijnen ne comprend absolument pas cette évaluation. "C'est ridicule. Cette note ne correspond absolument pas à ce que Maarten a montré. Il a maintenu la Belgique dans le match pendant un long moment. Il n'a rien à se reprocher".

Tout de même de la fierté à retirer

Un déroulé assez dur à encaisser pour Vandevoordt, très précoce avec Genk mais qui a dû attendre pour faire ses débuts avec les Diables malgré ses nombreuses sélections chez les jeunes.

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"Personne ne pourra jamais le lui enlever. À partir de maintenant, il peut se qualifier de Diable Rouge, une fois pour toutes. En tant que gardien, on peut être appelé à de nombreuses reprises sans jamais disputer la moindre minute", rappelle Stijnen.