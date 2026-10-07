Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"
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David Ngoura impressionne en Belgique comme à l'étranger. Surclassé à Anderlecht, décisif dans plusieurs tournois internationaux, le jeune attaquant attire les regards...

Dans la salle de presse du Stade de France, avant France-Belgique, deux journalistes français sont venus nous poser une question étonnante : connaissions-nous David Ngoura ? Honnêtement, son nom ne nous disait rien. Les deux hommes organisaient un prestigieux tournoi de jeunes en France, où ils avaient vu le jeune attaquant d'Anderlecht à l'œuvre.

Et visiblement, il leur avait tapé dans l'œil. Au point que quelques autres journalistes français se sont joints à la conversation pour nous tenir exactement le même discours. Tous avaient été marqués par Ngoura. "Ce garçon peut tout faire avec un ballon", tel était le constat. Finition, dribbles, vitesse, vision du jeu : selon les Français, le jeune attaquant possède une panoplie particulièrement complète. Et surtout, il le fait à un âge où la plupart des joueurs ne sont pas encore considérés de cette manière.

Brillant contre des grands clubs et déjà surclassé très tôt

Cet enthousiasme ne semble pas sortir de nulle part. Ngoura Zanga David Junior évolue à Anderlecht et s'est fait remarquer à plusieurs reprises ces dernières saisons lors de tournois internationaux de jeunes. L'une de ses prestations les plus marquantes est survenue lors de l'Euro Bierbeek, en août 2025. Anderlecht a atteint la finale, éliminant l'AZ Alkmaar, le FC Copenhague et Tottenham en cours de route. En demi-finale, l'Antwerp a été battu aux tirs au but. La finale a été perdue 0-3 contre l'Eintracht Francfort, mais Ngoura a reçu le trophée de meilleur joueur de l'ensemble du tournoi.

Le jeune attaquant s'est illustré sur la scène internationale. Lors de l'Algarve Cup au Portugal, Anderlecht a terminé troisième en mars de cette année, grâce à une victoire 1-0 contre Arsenal dans le match pour la troisième place. Ngoura a inscrit l'unique but de la rencontre.

Ngoura évolue régulièrement contre des joueurs plus âgés. Lors de la saison 2025/26, il était inscrit avec les U13 d'Anderlecht alors qu'il appartenait normalement à la catégorie U12. Il a marqué contre Zulte-Waregem et a été aligné avec cette génération plus âgée lors d'autres matches.

Un nom à surveiller dans les prochaines années

Cette saison, Anderlecht continue de l'intégrer plus rapidement aux catégories supérieures. Avec les U14, Ngoura est à nouveau l'un des plus jeunes joueurs du groupe. En septembre, par exemple, il figurait sur la feuille de match des U14. Selon les journalistes qui l'ont vu à l'œuvre, Ngoura était suivi par plusieurs scouts lors de leur tournoi.

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