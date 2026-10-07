Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

La Belgique a longtemps cru tenir un exploit sur la pelouse du Stade de France, mais a fini par prendre l'eau. Et Hein Vanhaezebrouck espère que l'on retiendra ça plutôt que de parler d'une performance de haut vol.

Pour le consultant et ancien entraîneur du RSC Anderlecht et de La Gantoise, le match des Diables Rouges au Stade de France était en réalité loin d'être exceptionnel. "J'en entends dire que nous étions proches d'un exploit contre la France... C'est regarder les choses à travers un prisme franchement très belge", estime Hein Vanhaezebrouck dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Si nous avions gagné en France, cela aurait été à juste titre qualifié de coup de chance. Nous avons inscrit un superbe but, donc on pense avoir réalisé une superbe performance ; non, c'était juste un but exceptionnel. Notre première période était correcte, et en seconde, nous nous sommes contentés de tenir bon face à une France moyenne", insiste Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck pas convaincu par le discours de Van Bommel

Le discours de Mark van Bommel tenu après la rencontre n'a également pas convaincu l'ancien coach de La Gantoise. Le Néerlandais a tenu à voir le verre à moitié plein et rappelé que l'objectif était l'Euro 2028.

"Il a dit que ce n'était "qu'une question de temps" avant que nous soyions capables de battre une "grande nation". De quelle durée parle-t-on ? Un an ? Un an et demi ? Et que veut-il dire par "grande nation" ? Ce genre de discours, franchement...".

Pour Vanhaezebrouck, nous étions en réalité loin d'un exploit ce lundi à Paris. "À la maison, nous aurions pu accrocher le match nul. Mais lors de ce dernier match, c'était encore un peu comme lors de Belgique-Espagne. Déjà à l'époque, les discours étaient trop positifs", conclut-il.





Une analyse qu'on ne peut que partager, du moins en bonne partie. Avec 6 points sur 12 et des performances à deux visages contre la France mais aussi, on l'oublie un peu, en Italie, Mark van Bommel devra répondre à quelques questions en novembre prochain.