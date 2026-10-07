Improbable : l'ancien international espagnol David Silva sort de sa retraite à 40 ans

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Improbable : l'ancien international espagnol David Silva sort de sa retraite à 40 ans
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Contraint de mettre un terme à sa carrière en 2023 en raison d'une grave blessure au genou alors qu'il évoluait sous les couleurs de la Real Sociedad, David Silva est de retour ! Plus en Espagne, mais en première division hongkongaise, dans le club de Supreme Sha Tin !

Vainqueur de la Coupe du monde 2010, de deux Euros et de quatre Premier League, David Silva avait été contraint de mettre un terme à sa carrière en 2023, alors qu'il évoluait sous les couleurs de la Real Sociedad, en raison d'une grave blessure au genou.

"Aujourd'hui est un triste jour. Aujourd’hui, il est temps de dire au revoir à ce à quoi j’ai consacré toute ma vie. Aujourd'hui, il est temps de dire au revoir à tous les collègues, qui sont devenus une véritable famille pour moi", avait-il alors déclaré dans une émouvante vidéo.

Tout le monde pensait que l'international espagnol à 125 reprises ne remettrait plus les pieds sur un terrain de football, en tout cas pas dans une équipe compétitive, mais peut-être juste une fois ou l'autre à l'occasion d'un match de charité.

David Silva reprend le football... à Hong Kong !

Ce n'est pas le cas. David Silva est bien de retour. Pas en Espagne ni en Europe, cependant, mais bien en première division hongkongaise, dans le club de Supreme Sha Tin, promu et actuel neuvième de son championnat.

Une surprise, plutôt belle, de voir cet artiste du football de retour. Son premier match pourrait être le dimanche 18 octobre contre le Hong Kong Football Club et débutera à 10h00 du matin, heure belge.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
David Silva

Plus de news

L'intérêt ne faiblit pas : Joaquin Seys semble bien vivre sa dernière saison au Club de Bruges

L'intérêt ne faiblit pas : Joaquin Seys semble bien vivre sa dernière saison au Club de Bruges

22:30
Triplé d'Andi Zeqiri, les U23 du Standard s'imposent face à Mons !

Triplé d'Andi Zeqiri, les U23 du Standard s'imposent face à Mons !

21:54
Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ? Analyse

Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ?

21:00
1
Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi

Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi

20:00
1
Réserviste aux Francs-Borains, il bat un joueur à 35 millions d'euros !

Réserviste aux Francs-Borains, il bat un joueur à 35 millions d'euros !

19:30
"Je jouais pour la première fois devant 70.000 personnes" : les internationaux de Charleroi de retour heureux

"Je jouais pour la première fois devant 70.000 personnes" : les internationaux de Charleroi de retour heureux

19:00
Les U21 belges à l'Euro : plusieurs Diables éligibles pour les renforcer, Gill Swerts ne pourra pas se louper

Les U21 belges à l'Euro : plusieurs Diables éligibles pour les renforcer, Gill Swerts ne pourra pas se louper

18:40
Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

18:00
Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union

Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union

17:30
Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois

Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois

17:00
🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

16:30
La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

16:00
"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

15:30
1
Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

15:00
"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel Interview

"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel

14:40
1
Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

14:00
Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

13:33
🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

13:00
"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

12:15
6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

11:40
1
"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

11:20
Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

10:45
Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

10:00
Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

09:30
Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

09:00
🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

08:40
Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

08:10
Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

07:42
Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

07:20
Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

07:00
"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

23:00
1
Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

06/10
"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

06/10
Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

06/10
La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

06/10
Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

06/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs den strep den strep a propos de Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ? El Malvario El Malvario a propos de Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi Eric Stevens Eric Stevens a propos de 3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France Union 60 Union 60 a propos de "La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel El Malvario El Malvario a propos de 6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens Pogi Pogi a propos de Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main Pogi Pogi a propos de Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" Union 60 Union 60 a propos de "Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved