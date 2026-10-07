Improbable : l'ancien international espagnol David Silva sort de sa retraite à 40 ans

Contraint de mettre un terme à sa carrière en 2023 en raison d'une grave blessure au genou alors qu'il évoluait sous les couleurs de la Real Sociedad, David Silva est de retour ! Plus en Espagne, mais en première division hongkongaise, dans le club de Supreme Sha Tin !

Vainqueur de la Coupe du monde 2010, de deux Euros et de quatre Premier League, David Silva avait été contraint de mettre un terme à sa carrière en 2023, alors qu'il évoluait sous les couleurs de la Real Sociedad, en raison d'une grave blessure au genou.

"Aujourd'hui est un triste jour. Aujourd’hui, il est temps de dire au revoir à ce à quoi j’ai consacré toute ma vie. Aujourd'hui, il est temps de dire au revoir à tous les collègues, qui sont devenus une véritable famille pour moi", avait-il alors déclaré dans une émouvante vidéo.

Tout le monde pensait que l'international espagnol à 125 reprises ne remettrait plus les pieds sur un terrain de football, en tout cas pas dans une équipe compétitive, mais peut-être juste une fois ou l'autre à l'occasion d'un match de charité.

David Silva reprend le football... à Hong Kong !

Ce n'est pas le cas. David Silva est bien de retour. Pas en Espagne ni en Europe, cependant, mais bien en première division hongkongaise, dans le club de Supreme Sha Tin, promu et actuel neuvième de son championnat.

Une surprise, plutôt belle, de voir cet artiste du football de retour. Son premier match pourrait être le dimanche 18 octobre contre le Hong Kong Football Club et débutera à 10h00 du matin, heure belge.



