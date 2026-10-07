"Je jouais pour la première fois devant 70.000 personnes" : les internationaux de Charleroi de retour heureux

Retour à l'entraînement au Sporting Charleroi à quatre jours du choc wallon au Standard, qui se déroulera sans supporters. Adama Bojang, Boubakar Dembaga, Yassine Khalifi, Mohamed Koné et Check Keita sont revenus heureux de la trêve internationale, ce qui boostera encore un peu plus l'effectif des Zèbres avant cette rencontre ô combien importante, plus encore dans les têtes que dans les chiffres en ce début de championnat.

Le Sporting Charleroi a récupéré ses internationaux à l'entraînement ce mercredi, quatre jours avant le déplacement dans un stade de Sclessin à huis clos pour le choc wallon de la huitième journée de Pro League.

Parmi eux, Adama Bojang, qui n'a dû se contenter que de montées au jeu depuis le début de saison, à l'exception du match à Lommel lors de la deuxième journée, mais qui revient souriant après avoir participé aux deux victoires de l'équipe nationale de Gambie dans le cadre des éliminatoires de la CAN, contre la Somalie et au Ghana.

"C'était un excellent moment pour moi", s'est-il réjoui dans une vidéo publiée par les médias du club. "Avec les amis, la famille. Je suis content de retourner au travail." À la question "dans la plus belle ville de Belgique ?", l'avant-centre de 22 ans a rigolé.

Partage entre Yassine Khalifi et Boubakar Dembaga

Boubakar Dembaga, prêté par l'AS Monaco, qui a joué à trois reprises en D1 FFA mais pas encore avec l'équipe première, revient lui aussi avec le sourire puisqu'il a été titularisé à trois reprises avec les U23 du Mali, deux fois contre l'Indonésie et une fois contre le Maroc de Yassine Khalifi.

"Ça a fait du bien de prendre un peu de temps de jeu. Un bon petit match contre le Maroc, on finit à 1-1. Jouer contre mon pote Khalifi", a souri Dembaga. "C'était un bon match. On a vu la famille, des amis. Je suis content, mais je vais maintenant me concentrer sur le club", répondait l'indiscutable titulaire dans l'entrejeu des Zèbres.





De son côté, Mohamed Koné a dû se contenter du banc de la Côte d'Ivoire lors des victoires face au Ghana et à la Somalie dans les éliminatoires de la CAN et lors de la défaite en amical contre le Cameroun. "Deux victoires et une défaite, mais on retient le positif. En Côte d'Ivoire, c'était le feu ! Maintenant, de retour au charbon avec l'équipe", a déclaré le portier titulaire des Carolos.

90 minutes pour Check Keita avec l'équipe première du Mali !

Retour heureux aussi pour Check Keita, qui a disputé son deuxième match seulement sous les couleurs du Mali, et 90 minutes contre le Maroc de Mohamed Ouahbi, Ali Maamar, Ismael Saibari & cie. "Jouer pour le Mali, c'est une immense fierté. Le coach m'a donné confiance, l'ambiance était incroyable. C'est la première fois que je jouais dans un stade de 70.000 personnes."

Pour les Zèbres comme pour tous les autres internationaux de Pro League, l'heure est au retour à l'entraînement et aux préparatifs avant la huitième journée de Pro League de ce week-end.

"Un gros choc wallon, malheureusement sans les supporters", a conclu Check Keita pour préfacer ce qui sera l'affiche du week-end. Absent de la vidéo, Aiham Ousou a joué 90 minutes à deux reprises contre la Jordanie (1-1) et l'Ouzbékistan (défaite 4-1) en match amical.