"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

Plusieurs joueurs du Standard sont partis en sélection durant cette trêve internationale. Parmi eux, Dennis Ayensa a vécu un grand moment en effectuant ses grands débuts avec l'Iran, rendant fier toute sa famille.

Débarqué au Standard avec un pédigrée de joueur germano-espagnol, Dennis Ayensa évolue désormais en sélection iranienne sous le nom de Dennis Yerai, en hommage à son grand-père iranien.

L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise a été appelé pour la première fois par l'Iran pour les amicaux du mois de mars, avant même que son changement de nationalité sportive soit définitivement avalisé par la FIFA.

La procédure n'a pas été simple, mais Ayensa était bien de la partie à la Coupe du Monde, où il a notamment vécu le match contre les Diables Rouges depuis le banc. Il n'aura finalement pas disputé une minute du tournoi, marqué par l'élimination de la Team Melli au premier tour.

Des débuts mitigés mais pleins d'émotion

C'est donc avec beaucoup de fierté que le joueur a appris sa titularisation contre l'Ouzbékistan, aux côtés de la légende Mehdi Taremi. Malheureusement, sa toute première apparition sous le maillot iranien n'a pas été couronnée de succès : l'équipe a été battue 3-1, Ayensa sortant dès la mi-temps.

Lors du second match contre la Russie, scénario inverse : le Standardman a débuté sur le banc avant de monter à la mi-temps. Mais le résultat est resté le même, ou presque, une défaite 2-0.





Malgré ces deux revers, la trêve a permis à Dennis Yerai Ayensa de vivre des moments précieux, qu'il n'aurait jamais pensé vivre il y a encore un an de cela.

Déjà bien intégré au groupe

"Je suis extrêmement heureux et fier d'avoir pu jouer mes deux premiers matchs nationaux pour l'Iran. Le sentiment de porter le maillot de mon pays est quelque chose que je n'oublierai jamais", s'est-il réjoui sur ses réseaux sociaux.

Le natif de Bonn a remercié sa famille pour l'avoir soutenu dans ses démarches et n'a pas oublié tous ceux qui l'ont accueilli en sélection : "Je suis reconnaissant à tous mes coéquipiers de l'équipe nationale iranienne ; de m'avoir si bien accepté dès le premier jour et de m'avoir mis à l'aise. J'espère tous vous revoir très bientôt. Ce n'est que le début. J'ai hâte de vivre de nouveaux moments spéciaux avec l'Iran".