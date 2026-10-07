Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

Kevin De Bruyne fait à nouveau débat en Italie. Le milieu de terrain belge a accompagné les Diables Rouges à Paris pour le match de Ligue des Nations contre la France, alors qu'il était suspendu. Naples espérait, selon les médias italiens, le revoir plus tôt dans la cité napolitaine. Une situation qui a provoqué la frustration de l'entraîneur Massimiliano Allegri.

Selon La Repubblica, la décision de rester plus longtemps avec la Belgique ne relevait toutefois pas nécessairement de la fédération belge. Le journal estime que la fédération n'aurait probablement pas refusé une demande de Naples. L'explication la plus plausible, selon les médias italiens, est que De Bruyne n'a lui-même jamais demandé l'autorisation de quitter prématurément le rassemblement des Diables Rouges.

Kevin De Bruyne, leader des Diables...et de Naples

Cela peut surprendre, mais l'histoire mérite aussi d'être nuancée. De Bruyne n'a pas accompagné l'équipe en France parce qu'il ne prendrait pas ses obligations envers son club au sérieux. À 35 ans, le milieu de terrain accorde toujours une grande importance à son rôle au sein de l'équipe nationale et souhaite accompagner la transition générationnelle en vue de l'Euro 2028.

La présence de De Bruyne à Paris s'inscrit donc dans un projet plus large chez les Diables Rouges. La Belgique traverse encore une phase de transition sous les ordres de Mark van Bommel. A l'image de l'influence de Romelu Lukaku, les jeunes cadres gagnent à pouvoir compter sur un KDB auprès d'eux.

Les Napolitains déçus

Naples le comprend mais attend un peu plus de communication. Le club l'a recruté il y a un an, faisant de lui l'une des grandes attractions du mercato et lui verserait environ six millions d'euros par an.



Cela s'accompagne de certaines attentes. La direction a fait preuve de compréhension envers le caractère parfois distant de De Bruyne, ainsi qu'envers son attitude critique à l'égard de certains aspects du club et du style de jeu. Mais son salaire et son statut impliquent également qu'il se montre exemplaire.