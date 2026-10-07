La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

Deux victoires, deux défaites : les quatre premiers matchs de l'ère Van Bommel des Diables Rouges sont désormais derrière nous. Cette fin de trêve internationale a vu la FIFA sortir son nouveau classement, celui de la Belgique reste inchangé, à l'image d'un top 10 au sein duquel on observe assez peu de mouvement.

Rendez-vous désormais incontournable du calendrier, la Ligue des Nations a permis une mise à jour du nouveau classement FIFA. Certes pas autant que la Coupe du Monde, mais les quelques points attribués et retirés restent importants au sein de la hiérarchie mondiale, notamment en vue des tirages au sort des futures échéances.

Les Diables restent à leur place

Dans cette optique, les Diables conservent leur huitième place. Statu quo pour les troupes de Mark van Bommel après leurs victoires contre l'Italie et la Turquie ainsi que les deux défaites contre la France.

Mais derrière nous, cela se resserre : les Pays-Bas de Xavi sont restés invaincus durant cette trêve et reviennent ainsi à moins d'un point (1778,61 contre 1779,17 aux Belges). Le Mexique a par contre perdu des plumes et voit l'écart se creuser à la dixième place.

Le Portugal parmi les gagnants du nouveau classement

Devant nous, la première nation à rattraper n'est plus le Portugal mais le Maroc. Les Portugais ont gagné deux places, sautant les Lions de l'Atlas ainsi que le Brésil pour se hisser dans le top 5. Devant eux, le quatuor de tête reste inchangé : l'Espagne devance l'Argentine, la France et l'Angleterre. Seul autre changement dans le top 20, la Suisse gagne deux places pour doubler la Croatie et l'Allemagne à la douzième place.

Quant aux adversaires des Belges en Ligue des Nations, l’Italie reste 15e, tandis que la Turquie paie ses quatre défaites consécutives et recule de la 27e à la 31e position avant de défier à nouveau les Diables lors de la prochaine trêve internationale. Un nouveau classement FIFA sera d'ailleurs publié en novembre après les deux derniers matchs de l'année.



