"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

Sébastien Pocognoli fait face à un premier moment dur après ces deux défaites à domicile sur le banc écossais en Ligue des Nations. Le public et les médias locaux se sont empressés de le lui rappeler : derrière l'accueil chaleureux et souriant dont il a bénéficié se cache déjà l'urgence de rectifier le tir.

Alors qu'au match aller (le premier de l'ère Pocognoli), l'Ecosse avait parfaitement réagi à la domination slovène du début de match pour acculer son adversaire dans son rectangle en deuxième mi-temps, le match d'hier soir a été un véritable jour sans. La Slovénie s'est imposée 1-2 mais aurait pu l'emporter sur des chiffres beaucoup plus lourds tant son hôte est apparu à côté de ses pompes.

Avant ce match, l'énergie de l'Écosse et les occasions qu'elle se créait suscitaient un certain optimisme, bien loin du jeu prétendument rigide de Steve Clarke. Mais hier, tout cela a volé en éclats.

4 sur 6 à l'extérieur, deux déconvenues à domicile

Sébastien Pocognoli n'a pas eu de mal à le reconnaître : "Je ne pense pas que nous méritions d'obtenir plus que ce que nous avons obtenu. Nous n'avons pas joué le match que nous souhaitions. Nous n'avons pas été au niveau attendu, ni avec le ballon, ni sans. Donc oui, c'est une déception totale", a-t-il déclaré en conférence de presse, cité par ESPN.

Notre compatriote veut toutefois retenir le positif de ce premier rassemblement : "J'ai beaucoup appris. Non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Je pense que les joueurs sont sur la bonne voie. Ils ont réalisé un excellent stage. Nous sommes déçus du classement, surtout après le match d'aujourd'hui, mais le travail accompli par le staff, les joueurs et certains moments lors des quatre matchs ont été positifs".

Les choix de Pocognoli déjà questionnés

Les médias britanniques sont un rien moins engageants. La BBC se montre particulièrement sévère sur certains de ses choix, notamment sa défense à trois : "Les problèmes étaient flagrants. La défense à trois, si malmenée par la Slovénie, pouvait-elle tenir longtemps face à une équipe de ce calibre ? Il a changé d'animation et de joueurs, non pas par choix, mais par désespoir, on le sentait".





La réponse écossaise a tourné à la cacophonie. "Des attaquants, des ailiers : il a lancé toutes ses cartouches pour arracher un point. Mais cela n'a rien donné si ce n'est un jeu brouillon et sans discernement. L'Écosse n'a jamais vraiment réussi à entrer dans le match. Ils ont eu ce qu'ils méritaient".

La Tartan Army fait grise mine

"Ce fut une soirée désastreuse pour Pocognoli, un coup dur inattendu. Il se croyait sans doute plus avancé qu'il ne l'était réellement. L'abattement qui se lisait sur lui et son capitaine à la fin était palpable. On aurait dit les heures les plus sombres de l'ère Steve Clarke", peut-on lire.

Nos confrères d'outre-Manche tirent déjà la sonnette d'alarme : "Les tribunes d'Hampden Park étaient clairsemées, mais il restait suffisamment de supporters pour donner un avis assez sonore sur ce qu'ils avaient vu. La lune de miel est terminée. La réaction du public à la fin du match a clairement indiqué que la première dispute conjugale avait eu lieu. Le prochain rassemblement de novembre sera donc déjà capital, avec la réception de la Macédoine du Nord et un déplacement en Suisse.