Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

Marius Courcoul n'était pas à La Louvière lors de cette trêve international. Et pour cause : le milieu de terrain des Loups était avec les U20 français. Il figure même parmi les cadres du groupe.

Lors du match amical disputé par la RAAL à Dunkerque, certains supporters louviérois se sont interrogés : ou était Marius Courcoul ? Alors qu'Edward Still avait aligné une équipe proche de son onze de base, son milieu de terrain français n'était pas sur la feuille de match.

Le natif de Château-Gontier était tout simplement à l'oeuvre en sélection. Pas avec les Bleus de Didier Deschamps, mais bien avec les U20 français.

Un leader technique, mais aussi dans le vestiaire

Déjà présent lors du rassemblement de septembre, le joueur prêté à La Louvière (avec option d'achat) par Angers était titulaire lors du match amical disputé contre les Espoirs italiens. Et même un peu plus que cela : le sélectionneur Bernard Diomède (ancien ailier d'Auxerre, Liverpool et de l'Équipe de France) lui a même confié le brassard de capitaine.

Avec Marius Courocul, la RAAL a transféré de la qualité

Une belle récompense pour le joueur, dont le capitanat n'a malheureusement pas été couronné de succès. Les Bleuets ont en effet été battus 0-3 par les Italiens. On notera également que l'ancien Anderlechtois Mathys Angély est resté sur le banc pendant tout le match.



Cela poussera toutefois Courcoul à continuer sur sa lancée à la RAAL, lui qui a déjà délivré sa carte de visite avec un magnifique assist pour Elias Filet contre Malines.