Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 361

Comme chaque saison, l'Union Saint-Gilloise voit ses meilleurs éléments figurer sur les radars de bon nombre de grands clubs européens. Déjà convoité cet été, Adem Zorgane continuera à être scouté lors des prochains mois. Naples en fait d'ailleurs une alternative pour son entrejeu.

La saison dernière déjà, Adem Zorgane n'a éprouvé aucune difficulté à passer du rythme de Charleroi à celui de l'Union Saint-Gilloise, avec à la clé quelques prestations de haut vol en Ligue des Champions. Cet été a été plus indécis, avec une fin de préparation passée à se retaper physiquement et l'incertitude quant à son avenir. En Angleterre, Ipswich Town, Southampton et Middlesbrough avaient notamment été cités pour l'accueillir, mais rien ne s'était concrétisé.

Adem Zorgane sur les tablettes de Naples

L'international algérien est finalement resté au Parc Duden et est très rapidement monté en puissance, retrouvant la maîtrise qui est la sienne pour faire danser l'entrejeu adverse (demandez donc à celui d'Anderlecht)...avant de se blesser en sélection.

Son profil reste en tout cas très demandé. La Gazzetta dello Sport rapporte d'ailleurs que Naples en a fait une alternative pour son milieu de terrain. La direction cherche à pallier le départ probable de Zambo Anguissa, dont le contrat arrive à échéance et ne devrait pas être renouvelé.

Mamadou Coulibaly bientôt hors d'atteinte ?

L'option prioritaire est Mamadou Coulibaly, le milieu de terrain de Monaco. L'international U21 français s'est bien développé sous les ordres d'un certain Sébastien Pocognoli et semble prêt à passer un cap. Mais Naples a de la concurrence : l'Atletico Madrid ainsi que Newcastle seraient également sur les rangs, faisant du même coup monter les enchères.


C'est pour cela que la direction piste Adem Zorgane parmi les alternatives. L'Union est toutefois en position de force avec le contrat signé jusqu'en juin 2030 et les prestations du joueur. L'ancien maître à jouer de Charleroi a toutefois confirmé qu'il n'avait pas l'intention de rester aussi longtemps au Parc Duden qu'au Mambourg.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Adem Zorgane

Plus de news

Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

14:00
Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

18:00
Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois

Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois

17:00
🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

16:30
La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

16:00
"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

15:30
1
Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

15:00
"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel Interview

"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel

14:40
1
Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

13:33
🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

13:00
"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

12:15
6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

11:40
1
"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

11:20
Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

10:45
Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

10:00
Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

09:30
Absent pour la reprise ? L'Union dans le flou pour l'un de ses cadres

Absent pour la reprise ? L'Union dans le flou pour l'un de ses cadres

06/10
Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

09:00
🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

08:40
Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

08:10
Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

07:20
Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

07:42
Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

07:00
Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

22:30
"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

23:00
1
Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

21:30
"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

22:00
Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

20:30
1
La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

21:00
Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

20:42
"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure

"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure

19:30
Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question Analyse

Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question

18:40
1
4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

19:00
L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer" Interview

L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer"

18:20
De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

06/10
Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée Analyse

Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée

06/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel El Malvario El Malvario a propos de 6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens Pogi Pogi a propos de Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main Pogi Pogi a propos de Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" Union 60 Union 60 a propos de "Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ? Union 60 Union 60 a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question den strep den strep a propos de Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028" den strep den strep a propos de 3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved