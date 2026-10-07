Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union

Comme chaque saison, l'Union Saint-Gilloise voit ses meilleurs éléments figurer sur les radars de bon nombre de grands clubs européens. Déjà convoité cet été, Adem Zorgane continuera à être scouté lors des prochains mois. Naples en fait d'ailleurs une alternative pour son entrejeu.

La saison dernière déjà, Adem Zorgane n'a éprouvé aucune difficulté à passer du rythme de Charleroi à celui de l'Union Saint-Gilloise, avec à la clé quelques prestations de haut vol en Ligue des Champions. Cet été a été plus indécis, avec une fin de préparation passée à se retaper physiquement et l'incertitude quant à son avenir. En Angleterre, Ipswich Town, Southampton et Middlesbrough avaient notamment été cités pour l'accueillir, mais rien ne s'était concrétisé.

Adem Zorgane sur les tablettes de Naples

L'international algérien est finalement resté au Parc Duden et est très rapidement monté en puissance, retrouvant la maîtrise qui est la sienne pour faire danser l'entrejeu adverse (demandez donc à celui d'Anderlecht)...avant de se blesser en sélection.

Son profil reste en tout cas très demandé. La Gazzetta dello Sport rapporte d'ailleurs que Naples en a fait une alternative pour son milieu de terrain. La direction cherche à pallier le départ probable de Zambo Anguissa, dont le contrat arrive à échéance et ne devrait pas être renouvelé.

Mamadou Coulibaly bientôt hors d'atteinte ?

L'option prioritaire est Mamadou Coulibaly, le milieu de terrain de Monaco. L'international U21 français s'est bien développé sous les ordres d'un certain Sébastien Pocognoli et semble prêt à passer un cap. Mais Naples a de la concurrence : l'Atletico Madrid ainsi que Newcastle seraient également sur les rangs, faisant du même coup monter les enchères.



C'est pour cela que la direction piste Adem Zorgane parmi les alternatives. L'Union est toutefois en position de force avec le contrat signé jusqu'en juin 2030 et les prestations du joueur. L'ancien maître à jouer de Charleroi a toutefois confirmé qu'il n'avait pas l'intention de rester aussi longtemps au Parc Duden qu'au Mambourg.