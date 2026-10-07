"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel

Ancien international luxembourgeois, passé pendant plusieurs saisons par la Belgique et aujourd'hui consultant en France, Maxime Chanot nous analyse la rencontre entre les Bleus et les Diables Rouges, disputée lundi au Stade de France, ainsi que la première trêve internationale des deux équipes sous les ordres de leur nouveau sélectionneur. L'ancien du White Star, du Beerschot et de Courtrai constate déjà la "patte Van Bommel".

International luxembourgeois à 72 reprises (4 buts), Maxime Chanot a rangé ses crampons à l'été 2025 après une dernière pige de 17 mois au Los Angeles FC, en MLS. Passé, en Belgique, par le White Star Woluwe, le Beerschot mais aussi et surtout Courtrai pendant trois saisons, l'ancien défenseur central est aujourd'hui consultant pour RMC Sport en France et notamment pour l'After Foot en compagnie de Daniel Riolo et Jérôme Rothen.

La patte Van Bommel déjà bien visible chez les Diables Rouges

Connaisseur du football belge comme français, son profil est donc idéal pour nous analyser le France - Belgique de lundi soir et plus globalement la première trêve internationale de Zinédine Zidane d'un côté et de Mark Van Bommel de l'autre. Chez nos voisins, Chanot avait par exemple suscité une petite polémique la semaine dernière puisqu'il estimait ne pas voir assez de changements dans le jeu des Bleus depuis l'arrivée de "ZZ" en remplacement de Didier Deschamps.

"À contrario, on constate qu'il y a réellement un avant et un après Rudi Garcia chez les Diables Rouges", estime celui qui a disputé une centaine de matchs de Jupiler Pro League, près de 50 matchs de D2 belge et environ 200 rencontres de MLS dans sa carrière. "Van Bommel s'appuie sur ce qui avait bien fonctionné à la Coupe du monde, dont la défense centrale Mechele - Ngoy, mais son impact est immédiat. La Belgique est selon moi l'une des belles surprises de ce début de Ligue des Nations."

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Le retour d'une Belgique protagoniste

Quelles sont, selon lui, les grandes différences chez les Diables depuis le départ de Garcia ? "Je trouve Van Bommel plus protagoniste. Pendant la Coupe du monde, la Belgique était presque une équipe anonyme qui disait juste à chaque match qu'elle allait essayer de passer, et on verra. Cela s'est finalement bien terminé, puisqu'il y a eu ces matchs contre le Sénégal et les États-Unis et c'est la seule équipe qui a tenu tête à l'Espagne", contextualise Maxime Chanot.

"Mais les Belges n'ont pas toujours conscience de leur niveau. La Belgique est une équipe du Top 8 mondial, et on le voit davantage avec Mark Van Bommel. C'est une équipe plus reluisante, qui a montré lors de sa victoire en Italie qu'elle était consciente de ses qualités. Elle était probablement un peu trop respectueuse de son adversaire avec Rudi Garcia et laissait beaucoup plus le ballon. La seule chose que l'on peut éventuellement reprocher à Van Bommel est le timing de ses changements. Mais parfois, on ne sait pas trop qui il pourrait faire rentrer à la place d'un titulaire."





Van Bommel exploite au mieux les qualités individuelles de ses joueurs

C'était évidemment la principale différence lundi au Stade de France. Là où Zinédine Zidane a pu faire entrer Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué et le surprenant Lucas Da Cunha pour renverser la partie, Mark Van Bommel n'avait évidemment pas les mêmes possibilités sur son banc.

"La Belgique a toutefois fait un match très propre, en restant compacte derrière et avec de la verticalité en possession. Dans son rôle, Romelu Lukaku a fait un match énorme et son style de jeu peut très bien convenir au système de Van Bommel, qui exploite au mieux les qualités individuelles de ses joueurs. Il peut négocier les longs ballons et remiser à Moreira, Lukebakio ou Godts pour lancer une contre-attaque à 2000 à l'heure", analyse le natif de Nancy, appelé pour la première fois en équipe du Luxembourg à ses 23 ans par Luc Holtz, en 2013.

"Les Diables ont craqué physiquement en fin de match, Van Bommel a un peu fait tourner aussi. Et quand on laisse trop le ballon aux Français, qui font rentrer les trois magiciens devant... S'ils ne montent pas au jeu, c'est la Belgique qui remporte ce match. Le score de 4-1 est trop lourd par rapport au scénario. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un mec qui, à 2-1, s'est dit 'on va surtout éviter de prendre une valise'."

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4-1, un score trop lourd

Car si une défaite reste une défaite, le score final joue évidemment dans les têtes. "De l'extérieur, quelqu'un qui n'a pas vu le match et voit le score se dit que la France était largement au-dessus. Mais ce n'est pas vrai. En jouant avec ses qualités de transition, la Belgique a dominé le match pendant 60 minutes. Si c'est 1-1 ou 2-1 au coup de sifflet final, tu te dis que les deux équipes étaient proches. 4-1, tu te dis que la différence est grande, mais ça n'a pas du tout été le cas."

Durant cette première trêve internationale de la saison, Maxime Chanot a donc été séduit par nos Diables Rouges. "La France n'a plus marqué depuis sept ou huit matchs en première période, je n'ai donc pas été surpris que la Belgique mène au repos. Les Diables étaient bien en place malgré les absences de Tielemans et De Bruyne. D'ailleurs, De Bruyne, il va falloir m'expliquer ce qui lui a pris. Il n'a pratiquement jamais été aussi fort que dans ces matchs. J'ai encore joué contre lui il y a deux ans (Belgique 3-0 Luxembourg en amical avant l'Euro 2024), c'est le jour et la nuit et c'est de bon augure pour les Belges."

"En défense, Mechele - Ngoy, on ne s'y attendait pas mais c'est complémentaire", souligne l'ancien arrière central. "Pour avoir joué à ce poste, je sais que ce ne sont pas toujours les deux meilleurs joueurs qui sont alignés, mais bien le meilleur duo et ceux qui ont la meilleure entente. Ngoy est porté vers l'avant, il s'est amélioré techniquement depuis ses débuts à Lille et ses relances sont propres. Mechele manque un peu de vitesse, mais il a de l'expérience et sait très bien guider la défense."

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Zinédine Zidane cherche encore la meilleure formule

Quant à l'équipe de France, Maxime Chanot ne voit pas encore la "patte Zidane" comme il voit la "patte Van Bommel" en Belgique. "Contre des blocs bas, c'est difficile. Ça l'est pour tout le monde, mais il ne faut pas trop essayer d'imiter l'Espagne, et j'ai bien compris que c'est ce qu'il veut faire. Mais Zidane n'a pas de Rodri, pas de Pedri. Da Cunha est un super joueur, mais quand il est face au jeu et pas sous pression. Il sera toutefois l'homme fort de l'entrejeu de Zidane, ce qui est complètement dingue. Cela illustre aussi les carences de Tchouaméni, entre autres."

Chanot estime que le bilan des Bleus reste positif avec un 10/12, même s'il reste encore plusieurs axes de progression. "Les attentes de l'opinion publique autour de Zidane sont grandes, mais il y a des automatismes à créer. Il essaye Dembélé à tous les postes, mais ça ne fonctionne pas. Il y a aussi le débat Mbappé. Il y a des changements en France, mais ça prend du temps. Individuellement, beaucoup de Français ont tout de même répondu présents, sauf Dembélé et à moitié Barcola."

La différence est que quand ces joueurs ne répondent pas présents, d'autres, au moins aussi forts, peuvent faire la différence. "Quand tu enlèves Lukaku, même s'il est loin de son meilleur niveau, et que tu mets Openda qui est un bon joueur de Lyon, mais sans plus... En France, tu sors un joueur du Real Madrid pour un du Bayern, tu sors un joueur du PSG pour en faire monter un d'Arsenal... C'est ce qui a fait la différence", conclut Maxime Chanot, globalement très positif, donc, à l'égard de nos Diables.