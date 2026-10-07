Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

La Turquie est le maillon faible du groupe des Diables Rouges. Les Turcs n'ont pas réussi à prendre le moindre point lors de la dernière trêve internationale. Vincenzo Montella est devenu la cible des critiques à Istanbul et dans ses environs.

La Turquie a une nouvelle fois été ramenée à la réalité en Ligue des Nations. Après une Coupe du monde décevante - les Turcs avaient déjà été éliminés dès la phase de groupes de l'autre côté de l'Atlantique -, les Ay-Yildizlilar n'ont pas non plus réussi à engranger le moindre point lors de la dernière trêve internationale.

Zéro sur douze et une différence de buts de... -9. Inutile de préciser que la Turquie, passionnée de football, est en ébullition. Les joueurs turcs sont montrés du doigt, mais c'est surtout Vincenzo Montella qui est dans le viseur.

Le siège de Vincenzo Montella vacille...

Après la Coupe du monde de l'été dernier aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les médias turcs réclamaient déjà le licenciement de l'Italien de 52 ans. En Turquie, le crédit s'épuise en effet très vite.

Montella avait pourtant atteint les quarts de finale de l'Euro en 2024 et permis à la Turquie de monter dans le groupe A de la Ligue des Nations, mais ces performances semblent désormais déjà oubliées par les Turcs.

Tour d'horizon de la presse turque

Les grands journaux turcs répètent donc le même message depuis plusieurs semaines. Mieux encore : Fatih Terim et Nuri Sahin sont déjà cités parmi les potentiels successeurs de Montella.





La Turquie vient de perdre contre la pire Italie de tous les temps. Et nous avons joué comme s'il s'agissait d'un match amical. C'est surtout cela qui est incompréhensible

Le comportement de Vincenzo Montella envers le football turc est ridicule. Il dispose de la génération la plus talentueuse de l'histoire du football turc et il est incapable d'en faire une équipe

Cet avis est désormais largement partagé par les supporters turcs. Mais pourquoi la fédération turque n'a-t-elle pas encore tranché ? Il y a une raison très claire à cela : elle est financière.

La fédération turque de football souffrirait énormément d'un licenciement de Montella. En cas de rupture de contrat, l'Italien aurait droit à une indemnité de départ de pas moins de cinq millions d'euros. Le sélectionneur gagne quant à lui environ deux millions d'euros par saison.

© photonews

Montella est encore sous contrat avec la fédération turque jusqu'après l'Euro 2028. Mais deux rendez-vous de Ligue des Nations l'attendent d'abord, à commencer par la réception des... Diables Rouges le 12 novembre.