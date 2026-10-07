Les U21 belges à l'Euro : plusieurs Diables éligibles pour les renforcer, Gill Swerts ne pourra pas se louper

C'est fait, la Belgique est qualifiée pour le prochain Championnat d'Europe U21, qui se déroulera en début d'été en Albanie et en Serbie. Après avoir loupé l'édition 2025, Gill Swerts ne devra pas reproduire les erreurs commises par son prédécesseur Jacky Mathijssen en 2023. Notamment en ce qui concerne la sélection et les joueurs déjà appelés chez les Diables Rouges qui sont toujours éligibles chez les Espoirs.

Par la petite porte, par le cran laissé à la fenêtre voire par le trou de la serrure, les Diablotins se sont qualifiés pour le prochain Championnat d'Europe après leur partage réalisé au Danemark ce mercredi soir (0-0). Les U21 de la Belgique remportent le Groupe I, avec 17 points sur 24 et une petite unité d'avance sur les Danois.

L'objectif est donc atteint pour Gill Swerts et ses hommes, qui n'ont toutefois pas soigné les apparences en inscrivant plus d'un but dans deux de leurs huit matchs seulement. Car, si les chiffres de 13 buts pour et seulement 2 contre dans la campagne peuvent faire saliver, le 0-7 flanqué au Pays de Galles sert clairement d'embellisseur.

Une défense de fer, une attaque grippée

La défense a très bien tenu la route, avec six clean-sheets réalisés et deux petites fois un seul but encaissé. Mais avec six buts inscrits dans les sept autres matchs hors déplacement au Pays de Galles, et ce malgré le vivier à disposition, les statistiques du compartiment offensif laissent un peu à désirer.

C'est ce qui nous fait dire qu'il risque malgré tout de falloir changer certaines choses avant cet Euro U21, qui se déroulera du 16 juin au 3 juillet en Albanie et en Serbie. Un Championnat d'Europe qui sera important pour les Espoirs belges, qui avaient loupé l'édition 2025 en perdant le barrage face à la République tchèque, déjà sous les ordres de Gill Swerts.

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Les enseignements que l'Euro 2023 doit donner à Gil Swerts

Il faut donc remonter à l'édition 2023 pour retrouver la trace d'Espoirs belges dans un Euro. Un tournoi qui peut donner de multiples enseignements à Gill Swerts, qui ne devra pas reproduire les erreurs réalisées à l'époque par son prédécesseur Jacky Mathijssen.





Pour rappel, la Belgique avait été éliminée dès la phase de groupe, sans la moindre victoire, après des partages contre les Pays-Bas, la Géorgie, alors pays-hôte, et une défaite contre le Portugal. L'équipe des Diablotins recensait pourtant des joueurs tels que Maarten Vandevoordt, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Louis Patris, Mandela Keita ou Nicolas Raskin.

Un groupe qui avait été supposément renforcé en dernière minute par les présences de Loïs Openda et Charles De Ketelaere, qui avaient déjà été appelés par Roberto Martinez et Domenico Tedesco chez les A. Les deux hommes étaient passés à côté de leur tournoi, n'inscrivant pas le moindre but. Seul Openda avait délivré une passe décisive à Yorbe Vertessen lors du dernier match face au Portugal.

Kyriani Sabbe de retour pour disputer l'Euro ?

La leçon est donc on ne peut plus claire : appeler des joueurs U21 qui n'ont pas pris part aux qualifications mais qui sont éligibles pour le tournoi, en espérant des miracles de leur part, n'est pas la bonne idée. Renforcer son groupe avec l'un ou l'autre profil intéressant, en évitant d'attendre que la décision tombe de leurs seuls pieds, semble par contre bien plus judicieux.

Après avoir disputé toute la campagne de qualifications, Kyriani Sabbe a manqué les trois derniers matchs puisqu'il était repris avec les A, où il n'a pas disputé la moindre minute malgré sa présence sur le banc à Paris. Le défenseur latéral du Club de Bruges pourrait jouer cet Euro U21, puisque ses remplaçants Denzel De Roeve et Richie Sagrado n'apportent pas le même rendement et qu'il a déjà développé des automatismes.

Reste à voir qui renforcera effectivement le groupe de Gill Swerts, qui dispose d'un pool de joueurs éligibles assez exceptionnel : Roméo Lavia, Diego Moreira, Kyriani Sabbe, Matias Fernandez-Pardo, Joaquin Seys, Malick Fofana, Mika Godts et Mike Penders sont tous nés après le 1er janvier 2004 et entrent dans les critères d'âge pour participer au tournoi.

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Penders, Lavia, Godts et d'autres sont éligibles, mais...

Mais comme mentionné plus haut, changer la moitié d'un onze de base pour une seule et unique compétition et espérer que les automatismes se créent instantanément est une lubie, même si ces joueurs se sont entraînés ensemble chez les Diables. Ils n'ont jamais ou très peu souvent évolué avec les Smets, Noubi, Mbangula, Vermeeren, Bisiwu, Bassette & cie, qui ont déjà éprouvé toutes les peines du monde à se trouver offensivement.

Dans ce panel, Gill Swerts devra trouver la bonne formule, lui qui jouera plus que vraisemblablement sa tête lors de cet Euro U21. Un mauvais résultat, conjugué à la non-participation de 2025, pourrait en effet constituer la (grosse) goutte qui ferait (enfin ?) déborder le vase pour un sélectionneur qui n'a remporté que 13 de ses 24 matchs à la tête des Diablotins. Rappelons enfin qu'un ticket pour les demi-finales offrirait à la Belgique une place aux prochains Jeux Olympiques.