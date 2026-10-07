Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

Les derniers matchs de cette trêve internationale longue durée se tenaient ce mardi soir. Sébastien Pocognoli et l'Écosse recevaient la Slovénie et se sont inclinés : leur situation est d'ores et déjà très compliquée. La Croatie a longtemps tenu l'Espagne en échec.

Pour espérer jouer les barrages de promotion vers la Nations League A, l'Écosse de Sébastien Pocognoli est d'ores et déjà presque condamnée au sans-faute en novembre. Quelques jours après avoir remporté sa première victoire en tant que sélectionneur écossais, en Macédoine du Nord, Pocognoli a été battu à la maison par la Slovénie.

Les choses avaient pourtant bien commencé puisqu'à la pause, l'Écosse menait 1-0 sur un but de Ryan Christie, et disputait une bonne rencontre. Mais tout s'est inversé en seconde période, avec des buts d'Aljosa Matko et de Danijel Sturm (sur un assist de l'un puis de l'autre) aux 56e et 71e minute. Sébastien Pocognoli n'a pas trouvé la solution (1-2).

FULL TIME: Scotland 1-2 Slovenia. Defeat at the National Stadium. #SCOSVN https://t.co/wUugEoSVSv — Scotland National Team (@ScotlandNT) October 6, 2026

Après cette défaite, l'Écosse (4 points) compte 3 points de retard sur la Slovénie (7 points) dans le groupe 1 de la Nations League B. La Suisse, en tête avec un 12/12 et qui a battu la Macédoine du Nord 3-0, est déjà hors de portée ; en novembre, Pocognoli et ses hommes recevront la Macédoine du Nord (dernière du groupe avec aucun point pris) avant de se rendre en Suisse.

La Croatie lave l'affront... mais s'incline tout de même

Quelques jours après la pire défaite de son histoire (0-7 à domicile face à l'Angleterre), un match qui avait fait dire au vétéran Luka Modric que "pour la première fois de sa carrière, il avait honte", la Croatie recevait l'Espagne et voulait donc éviter une nouvelle humiliation.





Mission réussie, car pendant une mi-temps, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Face à des champions du monde méconnaissables, les Croates ont pris l'avantage, profitant d'une erreur d'Unai Simon qui repousse un ballon sur Ivan Perisic (1-0, 17e). La Croatie aurait encore pu profiter d'un gros cafouillage de la part de Simon et de la défense espagnole pour faire le break.

Perisic staubt ab - Kroatien schockt Spanien🤯 #NationsLeague #DAZNmoment https://t.co/6NoBQYE0sb — DAZN DE (@DAZN_DE) October 6, 2026

Elle regrettera ne pas l'avoir fait, car la Roja est sortie des vestiaires avec d'autres intentions et finira par retourner la situation. Mikael Merino égalise à la 61e minute... et Perisic, héros en première période, prendra sa deuxième carte jaune à la 79e. Les conséquences sont quasi-immédiates : privés d'un joueur, les Croates prennent le 1-2 signé - encore - Merino à la 88e et s'inclinent. L'honneur est cependant sauf cette fois.

L'Angleterre enchaîne face à la Tchéquie

L'Angleterre, elle, n'a plus inscrit 7 buts mais n'a pas tremblé le moins du monde face à la Tchéquie, qui a ouvert le score contre son camp via Coufal à la 17e et ne s'en est jamais remis (3-0). L'inévitable Harry Kane, à "l'assist" sur le premier but, inscrira les deux autres goals des Three Lions. Côté tchèque, l'Unioniste Ondrej Kricfalusi a remplacé le malheureux Coufal en fin de rencontre.

L'Espagne occupe la tête de ce groupe 3 avec un bilan parfait de 12/12, devant l'Angleterre (9 points) et la Croatie (3 points). La hiérarchie semble claire : les Croates devront probablement se contenter de défendre leur place en Ligue A lors des matchs de novembre.