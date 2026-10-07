L'intérêt ne faiblit pas : Joaquin Seys semble bien vivre sa dernière saison au Club de Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
L'intérêt ne faiblit pas : Joaquin Seys semble bien vivre sa dernière saison au Club de Bruges
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Auteur de bonnes prestations avec les Diables Rouges et titulaire au Club de Bruges, Joaquin Seys suscite de plus en plus d'intérêt à l'étranger. Manchester United le suit depuis plusieurs mois et l'intérêt des Mancuniens ne faiblit pas malgré les refus brugeois de l'été, que du contraire. L'arrière gauche de 21 ans est probablement en train de vivre sa dernière saison en Venise du Nord.

Cet été, Joaquin Seys faisait partie des joueurs qui ne pouvaient pas quitter le Club de Bruges, Bart Verhaeghe ayant mis son veto. Roméo Vermant et Nicolo Tresoldi, entre autres, étaient dans le même cas.

Les intérêts ne manquaient pourtant pas, mais au Club de Bruges, on envisage clairement de le laisser mûrir le plus longtemps possible au stade Jan Breydel. Avant de le vendre ensuite pour très cher, car Seys est l'un de ces hommes pouvant rapporter gros en Venise du Nord.

Joaquin Seys a de nouveau impressionné avec les Diables Rouges

Selon le média anglais TeamTalk, l'intérêt de Manchester United pour Joaquin Seys, qui avait déjà été prononcé en été, reste intact. Le club a inscrit Seys sur une liste restreinte de quatre candidats pour le poste d'arrière gauche, après avoir recueilli de nombreux rapports de scouting positifs à son sujet, et son récent statut d'international qui se confirme ne fait qu'augmenter sa cote en Outre-Manche.

Le recrutement d'un nouvel arrière gauche est décrit comme une priorité importante pour les Mancuniens, qui cherchent le successeur ou la doublure du cadre Luke Shaw. L'Anglais de 31 ans, arrivé en provenance de Southampton en 2014, fait partie des meubles à Old Trafford, mais ses performances sont aujourd'hui en déclin et le club cherche à insuffler du sang neuf.


La manière dont l'arrière latéral brugeois a de nouveau impressionné lors de la trêve internationale, parvenant notamment à museler Dembélé pendant une heure, ne fait qu'allonger la liste de ses grosses prestations individuelles, lui qui avait déjà causé beaucoup de problèmes à Lamine Yamal lors d'une rencontre de Ligue des Champions avec Bruges contre Barcelone, puis à la Coupe du monde avec les Diables face à l'Espagne.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Manchester United
Joaquin Seys

Plus de news

Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ? Analyse

Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ?

21:00
1
Triplé d'Andi Zeqiri, les U23 du Standard s'imposent face à Mons !

Triplé d'Andi Zeqiri, les U23 du Standard s'imposent face à Mons !

21:54
Improbable : l'ancien international espagnol David Silva sort de sa retraite à 40 ans

Improbable : l'ancien international espagnol David Silva sort de sa retraite à 40 ans

21:30
Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi

Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi

20:00
1
"Je jouais pour la première fois devant 70.000 personnes" : les internationaux de Charleroi de retour heureux

"Je jouais pour la première fois devant 70.000 personnes" : les internationaux de Charleroi de retour heureux

19:00
Réserviste aux Francs-Borains, il bat un joueur à 35 millions d'euros !

Réserviste aux Francs-Borains, il bat un joueur à 35 millions d'euros !

19:30
Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

18:00
Les U21 belges à l'Euro : plusieurs Diables éligibles pour les renforcer, Gill Swerts ne pourra pas se louper

Les U21 belges à l'Euro : plusieurs Diables éligibles pour les renforcer, Gill Swerts ne pourra pas se louper

18:40
Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union

Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union

17:30
Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois

Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois

17:00
🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

16:30
La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

16:00
"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

15:30
1
Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

15:00
Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

14:00
"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel Interview

"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel

14:40
1
Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

13:33
🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

13:00
"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

12:15
6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

11:40
1
"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

11:20
Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

10:45
Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

10:00
Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

09:30
Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

06/10
Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

09:00
Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

08:10
🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

08:40
Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

07:20
Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

07:42
Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

07:00
"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

23:00
1
Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

06/10
"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

06/10
Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

06/10
1
La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

06/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs den strep den strep a propos de Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ? El Malvario El Malvario a propos de Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi Eric Stevens Eric Stevens a propos de 3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France Union 60 Union 60 a propos de "La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel El Malvario El Malvario a propos de 6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens Pogi Pogi a propos de Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main Pogi Pogi a propos de Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" Union 60 Union 60 a propos de "Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved