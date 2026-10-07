L'intérêt ne faiblit pas : Joaquin Seys semble bien vivre sa dernière saison au Club de Bruges

Auteur de bonnes prestations avec les Diables Rouges et titulaire au Club de Bruges, Joaquin Seys suscite de plus en plus d'intérêt à l'étranger. Manchester United le suit depuis plusieurs mois et l'intérêt des Mancuniens ne faiblit pas malgré les refus brugeois de l'été, que du contraire. L'arrière gauche de 21 ans est probablement en train de vivre sa dernière saison en Venise du Nord.

Cet été, Joaquin Seys faisait partie des joueurs qui ne pouvaient pas quitter le Club de Bruges, Bart Verhaeghe ayant mis son veto. Roméo Vermant et Nicolo Tresoldi, entre autres, étaient dans le même cas.

Les intérêts ne manquaient pourtant pas, mais au Club de Bruges, on envisage clairement de le laisser mûrir le plus longtemps possible au stade Jan Breydel. Avant de le vendre ensuite pour très cher, car Seys est l'un de ces hommes pouvant rapporter gros en Venise du Nord.

Joaquin Seys a de nouveau impressionné avec les Diables Rouges

Selon le média anglais TeamTalk, l'intérêt de Manchester United pour Joaquin Seys, qui avait déjà été prononcé en été, reste intact. Le club a inscrit Seys sur une liste restreinte de quatre candidats pour le poste d'arrière gauche, après avoir recueilli de nombreux rapports de scouting positifs à son sujet, et son récent statut d'international qui se confirme ne fait qu'augmenter sa cote en Outre-Manche.

Le recrutement d'un nouvel arrière gauche est décrit comme une priorité importante pour les Mancuniens, qui cherchent le successeur ou la doublure du cadre Luke Shaw. L'Anglais de 31 ans, arrivé en provenance de Southampton en 2014, fait partie des meubles à Old Trafford, mais ses performances sont aujourd'hui en déclin et le club cherche à insuffler du sang neuf.



La manière dont l'arrière latéral brugeois a de nouveau impressionné lors de la trêve internationale, parvenant notamment à museler Dembélé pendant une heure, ne fait qu'allonger la liste de ses grosses prestations individuelles, lui qui avait déjà causé beaucoup de problèmes à Lamine Yamal lors d'une rencontre de Ligue des Champions avec Bruges contre Barcelone, puis à la Coupe du monde avec les Diables face à l'Espagne.