Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi
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La défaite au Stade de France place la Belgique à la troisième place de son groupe de Ligue des Nations, derrière la France et l'Italie. Cependant, dans l'état actuel des choses, les Diables Rouges ne devraient pas disputer les barrages pour rester en Division A de la compétition, puisqu'ils font partie des deux meilleurs troisièmes avec l'Allemagne. Ce qui n'était pas le cas lorsqu'ils ont dû affronter l'Ukraine sous Rudi Garcia.

Maxime Chanot nous le disait dans son analyse de la rencontre : les chiffres furent sévères pour les Diables Rouges, battus 4-1 au Stade de France lundi soir lors de leur quatrième rencontre de Ligue des Nations, marquant la fin de la première trêve internationale disputée sous les ordres de Mark Van Bommel.

Une défaite qui, malgré les succès en Italie et contre la Turquie, place la Belgique à la troisième place de son groupe, avec un point de retard sur la Squadra Azzurra et quatre sur l'Équipe de France. Les Turcs, quant à eux, n'ont pas encore pris le moindre point et auraient besoin de rattraper une différence de buts de -9 en deux matchs pour espérer la troisième place et éviter la descente en Division B.

Une utopie. De son côté, la Belgique est pour l'instant troisième comme en 2024, en proposant toutefois un bien meilleur contenu et avec, déjà, deux points de plus que sur l'ensemble des six matchs. Des résultats qui font d'elle, à l'heure actuelle, la meilleure troisième des quatre poules de Division A de Ligue des Nations.

La Belgique meilleure troisième, mais encore projetée à la deuxième place

Si les Diables Rouges ne parvenaient pas à s'extraire de cette troisième place lors des deux derniers matchs le mois prochain, ils ne devraient donc pas disputer les barrages pour se maintenir en Division A, comme ce fut le cas contre l'Ukraine pour les débuts de Rudi Garcia en mars 2025. La Belgique était, à ce moment-là, la pire des troisièmes.

Elle se trouve aujourd'hui devant l'Allemagne (5 points), le Pays de Galles (3 points) et la Croatie (3 points) et éviterait donc les barrages. Selon les projections de la base de données et d'analyse Football Meets Data, la Belgique devrait cependant bien terminer à la deuxième place de son groupe, derrière la France et devant l'Italie. Il faudra, pour cela, ne pas se louper lors des deux derniers matchs, à Izmir contre la Turquie et à Bruxelles contre l'Italie.

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