Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois
Photo: © photonews
Deviens fan de FK Kauno Zalgiris! 0

Sans club depuis un bon mois, Anton Tanghe a retrouvé de l'embauche. L'ancien défenseur d'Ostende et de Zulte Waregem va prochainement s'offrir sa première expérience à l'étranger. Sa nouvelle destination ? Le championnat lituanien.

Il y a un mois, l'aventure d'Anton Tanghe à Zulte Waregem a pris fin de manière assez soudaine. Face au manque de temps de jeu du capitaine, le principal concerné et la direction du Essevee sont parvenus à un accord pour résilier son contrat en cours d'un commun accord.

Anton Tanghe met le cap vers l'étranger

Son passage au Gaverbeek a ainsi pris fin, même s'il a encore pu s'entraîner avec Essevee ces dernières semaines afin de rester en forme en attendant qu'un nouveau défi se présente à lui. C'est désormais le cas.

Champion en titre de Lituanie, le Kauno Zalgiris a en effet officialisé aujourd'hui la signature de Tanghe. Le défenseur formé au Club de Bruges et révélé à Ostende (où il portait déjà le brassard de capitaine) rejoint le club en vue de la saison prochaine (le championnat lituanien finit au début du mois de novembre).

En Coupe d'Europe...la saison prochaine ?

"Cette saison sera exceptionnellement longue pour nous, ce qui raccourcira l'intersaison, période durant laquelle nous travaillons habituellement à la construction de l'équipe. C'est pourquoi nous préparons déjà la saison à venir et recherchons des joueurs. Bien qu'il ne puisse pas jouer immédiatement, Anton rejoindra l'équipe dès son arrivée, ce qui lui permettra de s'acclimater, de découvrir le championnat et le football lituanien", explique le directeur sportif Darius Šinkūnas dans le communiqué officiel.

Sur place, celui que les locaux ont déjà baptisé Antonas sera l'équipier d'un autre ancien de Pro League en la personne d'Amine Benchaib et découvrira la Coupe d'Europe : éliminé par le Dinamo Zagreb au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions puis par Beşiktaş en barrage d'Europa League, Zalgiris dispute la Conférence League et se frottera notamment à Brighton et à Fribourg.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FK Kauno Zalgiris
Anton Tanghe

Plus de news

Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

18:00
Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union

Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union

17:30
🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

16:30
La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

16:00
"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

15:30
1
Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

15:00
"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel Interview

"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel

14:40
1
Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

14:00
Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

13:33
🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

13:00
"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

12:15
6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens

11:40
1
"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

"Je ne l'oublierai jamais" : un joueur du Standard a vécu un grand moment en sélection

11:20
Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

Kevin De Bruyne en leader exemplaire des Diables à Paris ? Naples n'a pas apprécié et le fait savoir !

10:45
Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

10:00
Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

Les médias turcs veulent le départ de Montella, mais un problème empêche son licenciement

09:30
Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

Hein Vanhaezebrouck calme l'enthousiasme : "On voit le match en France à travers un prisme très belge"

09:00
🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

🎥 Lionel Messi a fait ses adieux : de l'émotion, un but et deux passes décisives

08:40
Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

08:10
Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

Ligue des Nations : nouvelle défaite pour Pocognoli, l'Espagne se fait peur en Croatie

07:42
Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

07:20
Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

07:00
"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

23:00
1
Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

22:30
"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

22:00
Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

21:30
La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

21:00
Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

20:42
Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

20:30
1
"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure

"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure

19:30
Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question Analyse

Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question

18:40
1
4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

19:00
L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer" Interview

L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer"

18:20
Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée Analyse

Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée

06/10
De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

06/10
Officiel : du changement dans le staff de Genk

Officiel : du changement dans le staff de Genk

06/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel El Malvario El Malvario a propos de 6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens Pogi Pogi a propos de Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main Pogi Pogi a propos de Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" Union 60 Union 60 a propos de "Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ? Union 60 Union 60 a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question den strep den strep a propos de Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028" den strep den strep a propos de 3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved