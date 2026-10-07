Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois

Sans club depuis un bon mois, Anton Tanghe a retrouvé de l'embauche. L'ancien défenseur d'Ostende et de Zulte Waregem va prochainement s'offrir sa première expérience à l'étranger. Sa nouvelle destination ? Le championnat lituanien.

Il y a un mois, l'aventure d'Anton Tanghe à Zulte Waregem a pris fin de manière assez soudaine. Face au manque de temps de jeu du capitaine, le principal concerné et la direction du Essevee sont parvenus à un accord pour résilier son contrat en cours d'un commun accord.

Anton Tanghe met le cap vers l'étranger

Son passage au Gaverbeek a ainsi pris fin, même s'il a encore pu s'entraîner avec Essevee ces dernières semaines afin de rester en forme en attendant qu'un nouveau défi se présente à lui. C'est désormais le cas.

Champion en titre de Lituanie, le Kauno Zalgiris a en effet officialisé aujourd'hui la signature de Tanghe. Le défenseur formé au Club de Bruges et révélé à Ostende (où il portait déjà le brassard de capitaine) rejoint le club en vue de la saison prochaine (le championnat lituanien finit au début du mois de novembre).

En Coupe d'Europe...la saison prochaine ?

"Cette saison sera exceptionnellement longue pour nous, ce qui raccourcira l'intersaison, période durant laquelle nous travaillons habituellement à la construction de l'équipe. C'est pourquoi nous préparons déjà la saison à venir et recherchons des joueurs. Bien qu'il ne puisse pas jouer immédiatement, Anton rejoindra l'équipe dès son arrivée, ce qui lui permettra de s'acclimater, de découvrir le championnat et le football lituanien", explique le directeur sportif Darius Šinkūnas dans le communiqué officiel.





Sur place, celui que les locaux ont déjà baptisé Antonas sera l'équipier d'un autre ancien de Pro League en la personne d'Amine Benchaib et découvrira la Coupe d'Europe : éliminé par le Dinamo Zagreb au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions puis par Beşiktaş en barrage d'Europa League, Zalgiris dispute la Conférence League et se frottera notamment à Brighton et à Fribourg.