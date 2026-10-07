Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

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Le KV Courtrai a choisi Daniel Beichler pour reprendre les commandes de l'équipe. L'entraîneur autrichien de 37 ans arrive avec un objectif. Redresser les Kerels et assurer leur maintien en Jupiler Pro League.