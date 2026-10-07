Promise David fait une révélation poignante : "Je devais voler à manger"

Promise David a connu une ascension fulgurante ces dernières années. L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise a été champion de Belgique, a marqué lors de la Coupe du monde l'été dernier et a ensuite décroché un transfert à Brighton & Hove Albion. Il y a quelques années, il ne savait pourtant même pas comment se procurer son prochain repas.

Pour Promise David, le chemin vers la Premier League n'était pas tout tracé. L'attaquant canadien a traversé plusieurs pays dès son plus jeune âge et s'est retrouvé en Estonie en 2023. Il y jouait sans salaire avec les espoirs de Nõmme Kalju, en troisième division estonienne. Financièrement, il était complètement démuni.

Dans un long entretien accordé à The Canadian Press, publié par Sportsnet, David revient sur l'une des journées les plus difficiles de sa carrière. Le matin d'un match à l'extérieur, il n'avait rien à manger et pas d'argent pour faire ses courses. "Je me suis réveillé, je suis allé au supermarché et j'ai dû voler des pommes", raconte l'attaquant.

Marquer avec l'estomac presque vide

Et sa journée difficile était loin d'être terminée. David devait voyager de Tallinn vers la frontière orientale de l'Estonie. Pour cela, il a passé des heures dans un bus et sur un scooter.

Malgré tout, il a joué 90 minutes et a même marqué. En chemin, il a mangé un KitKat qu'il avait pu se procurer dans une station-service. Il n'a plus eu droit à un vrai repas ce soir-là. David explique qu'il a finalement simplement été dormir au lieu de manger.

La suite, on la connaît : l'explosion en D1 estonienne, un transfert à l'Union Saint-Gilloise qui repère son talent grâce à son réseau très particulier de scouting... et désormais l'Angleterre, où il a peu de temps de jeu mais ne s'inquiète pas.





L'ancien attaquant de l'Union rappelle que son éclosion en Belgique n'avait pas non plus été immédiate. À l'Union, il lui a fallu, selon ses propres mots, environ quatre mois avant que tout ne se mette en place. "Je viens de réaliser le plus gros transfert de ma vie. Je vais bien", assure-t-il calmement.