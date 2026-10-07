Réserviste aux Francs-Borains, il bat un joueur à 35 millions d'euros !

Noah Jauny, réserviste des Francs-Borains, a battu avec les U21 de l'Irlande l'Angleterre d'Ethan Nwaneri, joueur de Dortmund, formé à Arsenal et estimé à plus de 30 millions d'euros. La beauté du football, et un plein de confiance monumental pour le natif de Dublin, qui tente de se faire sa place au sein de la formation de Challenger Pro League.

Comme le mentionnait Boubakar Dembaga, milieu défensif prêté par Monaco au Sporting Charleroi mais qui n'a pas encore joué en Jupiler Pro League cette saison, la trêve internationale peut parfois faire du bien à certains joueurs pour... récupérer du temps de jeu.

Un scénario inverse de ce que l'on pourrait imaginer qui se produit principalement chez les jeunes, sur le banc de leur équipe mais prometteurs dans leur pays, à l'image du portier remplaçant des Francs-Borains, Noah Jauny.

Arrivé en provenance du Stade Brestois cet été, le natif de Dublin n'a pas encore joué avec le RFB, mais a été titularisé à trois reprises avec les U21 de l'Irlande lors de cette trêve internationale.

Réserviste des Francs-Borains, Noah Jauny s'impose face à Nwaneri et l'Angleterre

Trois rencontres qui lui ont fait énormément de bien, puisque l'Irlande a engrangé trois victoires face à la Slovaquie (0-2), au Kazakhstan (4-3) mais aussi et surtout face à l'Angleterre (3-1), championne d'Europe en titre, dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro U21.

Une rencontre lors de laquelle il a notamment rencontré Ethan Nwaneri, prêté à Marseille et aujourd'hui à Dortmund par Arsenal, où il a été formé, et estimé à 35 millions d'euros. Anecdote, l'entraîneur des espoirs anglais se nomme Lee Carsley... Irlandais et intérimaire de l'équipe première anglaise pendant six matchs lors de la Ligue des Nations 2024-2025, où les Three Lions évoluaient en Division B.





Une victoire capitale pour Noah Jauny et l'Irlande, qui terminent à la deuxième place de leur groupe qualificatif avec un bilan de 20 sur 30 et trois points de retard sur l'Angleterre. Les Boys in Green sont qualifiés pour les barrages et peuvent encore rêver d'une qualification à l'Euro U21 2027, pour lequel la Belgique s'est qualifiée hier soir en partageant au Danemark. Une compétition qui aura lieu entre mi-juin et début juillet en Serbie et en Albanie.