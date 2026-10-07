Romelu Lukaku peut-il encore rattraper Lionel Messi ? Probablement pas, mais un autre record se rapproche

Romelu Lukaku a inscrit son 94e but en équipe nationale durant cette trêve internationale. Actuellement, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges est 5e meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales... et l'un des joueurs devant lui est désormais à portée.

Ce mardi, à Buenos Aires, Lionel Messi a fait ses adieux à l'Argentine et inscrit au passage son 126e but sous le maillot de l'Albiceleste. Ce sera donc son dernier. Cristiano Ronaldo, lui, a claqué la porte de la sélection et menacé de ne plus revenir tant que Jorge Jesus serait à la tête du Portugal : son compteur pourrait donc rester à 146 buts, un record en sélection qui prendra longtemps avant d'être battu.

Ces deux extraterrestres pourraient bien ne jamais être rattrapés, mais l'histoire retiendra qu'ils ont peut-être disputé leurs dernières minutes en équipe nationale lors de la même trêve - dans des circonstances bien différentes.

Sunil Chheetri, 42 ans, ne marquera plus non plus

Si Ali Daei, le troisième joueur du podium des buts en sélection (109 buts avec l'Iran), est retraité depuis 2006, un autre joueur légendaire a arrêté tout récemment : Sunil Chhetri, 42 ans et qui portait encore le maillot de l'équipe nationale d'Inde en 2025. Il inscrivait son 95e et dernier but international en mars 2025 et si Chhetri est encore actif en club, il confirmait récemment : "Je suis un supporter désormais, je ne reviendrai plus".

Cela signifie que la quatrième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe nationale est à portée... de Romelu Lukaku. Le Diable Rouge a inscrit son 94e but en sélection* durant cette trêve internationale, face à la Turquie : dans 4 buts, il aura rattrapé Chhetri et pourra continuer à se rapprocher du podium.

*Certaines sources mentionnent 91 buts, et écartent donc le triplé de Lukaku face au Luxembourg, qui n'est pas reconnu par la FIFA. Le joueur et la plupart des médias, ainsi que Transfermarkt, comptent cependant bien 94 buts.





Lukaku peut-il le faire ?

Peut-il l'atteindre ? Rappelons que lors des qualifications pour l'Euro 2024, Lukaku avait inscrit... 12 buts, avec notamment un quadruplé face à l'Azerbaïdjan. Si la carrière internationale du meilleur buteur de l'histoire des Diables devait continuer jusqu'à l'Euro, voire la prochaine Coupe du Monde, le total de 109 buts d'Ali Daei, s'il sera très difficile à aller chercher, n'est pas complètement inatteignable.

Mais notre compatriote a un gros problème. Un problème nommé Harry Kane. À 33 ans, l'Anglais est dans la forme de sa vie... et l'avance de Lukaku sur le buteur du Bayern s'est réduite comme neige au soleil durant cette trêve internationale. En 4 matchs, Kane a marqué 6 buts, et compte désormais 91 buts.

Au vu de la forme respective des deux joueurs et du niveau de l'Angleterre en ce moment, le constat est sans appel : il faudra que Romelu Lukaku revienne très, très fort durant les qualifications de l'Euro 2027 pour empêcher Harry Kane de prendre le large. Et si c'était une source de motivation ?