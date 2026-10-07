Surprise : Andi Zeqiri est titulaire avec les U23 du Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Surprise : Andi Zeqiri est titulaire avec les U23 du Standard
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Surprise sur la feuille de match de SL16 FC - RAEC Mons, ce mercredi soir en D1 FFA. L'attaquant suisse Andi Zeqiri est en effet titulaire avec les Espoirs du Standard, tandis que le Français Antoine Mazure, initialement désigné comme joueur d'expérience, n'est pas présent sur la feuille de match.

Match en retard en D1 FFA, le SL16 FC affronte le RAEC Mons ce mercredi soir. Une rencontre capitale pour les deux équipes.

Car d'un côté, les Espoirs du Standard ne comptent que quatre points, dont trois gagnés par forfait à l'Olympic Charleroi, et sont avant-derniers du championnat, juste devant Flénu.

De l'autre côté, le RAEC Mons a déjà été accroché à trois reprises et ne pointe qu'à la sixième place au coup d'envoi, mais pourrait revenir à trois points des co-leaders Meux et RWDM et à un point des poursuivants Rochefort-Tubize Braine en cas de victoire.

Andi Zeqiri titulaire avec les U23 du Standard

Elle ne sera toutefois pas aisée au centre de formation du Standard, où l'on essaye de régler de gros problèmes offensifs, puisque les jeunes Rouches possèdent la meilleure défense de D1 FFA, mais n'ont pas encore inscrit le moindre but !

Pour tenter de régler le problème, c'est Andi Zeqiri, qui est arrivé en gros manque de temps de jeu en provenance de Pologne cet été et qui cherche à retrouver du rythme, qui a été titularisé par Stéphane Guidi.

Le joueur de 27 ans n'est pas encore monté au jeu depuis son retour chez les Rouches, malgré plusieurs présences dans le groupe et sur le banc. Rendez-vous plus tard dans la soirée pour savoir si ce choix s'est révélé payant.

Les compositions de SL16 FC - Mons

Standard : Poitoux, Da Silva, Zeqiri, Fraipont, Creemers, Kalonji, Djuma Kasuku, Traore, Kokora, Makiese, Hammas.

Banc : Durka, Malamba, Kilic, Onehese, Palstermans, Mbuyi Mundadi, Spoden.

Mons : Vachoux, Beghin, Brogno, De Almeida, Dauchy, Bridoux, Tshimanga, Marmot, Bamona, Inaka, Agounon.

Banc : Valkenaers, Mindombe, Hallez, De Belder, Muzhaqi, Montegnies, Mukandila.

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