Triplé d'Andi Zeqiri, les U23 du Standard s'imposent face à Mons !

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Surprise sur la feuille de match de SL16 FC - RAEC Mons, ce mercredi soir en D1 FFA. L'attaquant suisse Andi Zeqiri était en effet titulaire avec les Espoirs du Standard, tandis que le Français Antoine Mazure, initialement désigné comme joueur d'expérience, n'est pas présent sur la feuille de match. Zeqiri a répondu présent, avec un triplé !