Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

L’été a été très chargé pour Antoine Sibierski sur le marché des transferts. Et maintenant, place au repos puisque la date limite du mercato est passée ? Pas du tout, car l’homme fort des Mauves est déjà à la recherche de nouvelles options pour renforcer le noyau cet hiver. Le dossier Amidou Badji est d'ailleurs toujours sur la table.

Ce n’est pas nouveau : Anderlecht s’intéresse à Amidou Badji. L’ailier droit de Bandirmaspor impressionne en Turquie, ce qui a attiré l’attention de plusieurs clubs. Depuis cet été, le garçon a encore passé un cap avec 3 buts et 4 assists en 8 matchs de première division turque. Outre le Sporting, le club émirati d'Al-Wasl s'est également manifesté.

Anderlecht toujours bien parmi les prétendants pour Amidou Badji

Les deux équipes se seraient déjà montrées très concrètes. Une information désormais confirmée par l'entraîneur de Bandirmaspor, Ertugrul Arslan. Ce dernier a indiqué que les deux équipes s’étaient déjà renseignées au sujet du joueur et avaient formulé une offre officielle.

"Son agent ne souhaitait pas le faire signer à Al-Wasl. Notre club a également jugé l'indemnité de transfert proposée insuffisante. Nous exigeons une indemnité de transfert supérieure à 3 millions d'euros, ainsi qu'un pourcentage sur toute revente future. Si nous trouvons une indemnité de transfert qui nous convienne, nous pourrons le laisser partir", a-t-il déclaré sur Radyospor.

Bandirmaspor ne bradera pas son joueur

Présent en première division turque depuis sept ans, Bandirmaspor est en plein développement. Il s'agit du seul club de l'élite encore dépourvu d'éclairage. La direction souhaite progresser dans ce domaine et d'autres à-côtés.



Badji est de loin le joueur le plus bankable du noyau (Transfermarkt estime sa valeur marchande à 1,60 million d'euros), son transfert et un éventuel pourcentage à la revente pourraient ainsi permettre à Bandirmaspor de mettre du beurre dans les épinards. Reste à savoir si Anderlecht sera enclin à offrir la somme voulue.