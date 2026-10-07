Analyse Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
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Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ?
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International à 44 reprises (8 buts), Hans Vanaken a rendu de fiers services aux Diables Rouges ces derniers mois, mais montre aussi de plus en plus de difficultés lorsque la route s'élève un peu trop. Assez logique, à 34 ans. En équipe nationale, le moment de le remplacer par un profil plus jeune, avec une marge de progression plus importante, se rapproche indéniablement. Est-il, même, déjà arrivé ?

Selon l'idée générale, Hans Vanaken a dû attendre bien trop longtemps, plus précisément ses 26 ans, pour effectuer ses grands débuts chez les Diables Rouges sous les ordres de Roberto Martinez, qui l'avait appelé juste après la demi-finale de la Coupe du monde en 2018.

Le médian offensif du Club de Bruges a toutefois longtemps dû se contenter de miettes en équipe nationale : un temps de jeu sporadique lors de la toute première édition de la Ligue des Nations, deux matchs joués lors des qualifications de l'Euro 2020 (devenu 2021 à cause de la pandémie) et une seule petite minute de jeu dans ce Championnat d'Europe, contre la Finlande lors du troisième match de poule.

Ce n'est qu'après ça que Hans Vanaken a vu son temps de jeu augmenter chez les Diables Rouges. Lors des matchs de qualification, du moins, puisqu'il n'avait pas eu droit à la moindre minute lors de la Coupe du monde 2022, marquant d'une triste manière la fin de l'ère Roberto Martinez en Belgique.

Contre les grands, Hans Vanaken est souvent un cran en-dessous

Totalement ghosté par Domenico Tedesco, le double, devenu triple Soulier d'Or a vu son statut radicalement changer avec l'arrivée de Rudi Garcia, qui en a fait l'un de ses titulaires. L'un de ses cadres. Vanaken répondait présent sur le terrain, se montrant excellent lors du barrage retour de Ligue des Nations contre l'Ukraine et lors des éliminatoires pour la Coupe du monde.

Buteur au Kazakhstan et contre le Liechtenstein, et passeur décisif en Croatie une semaine avant de s'envoler pour les États-Unis, Hans Vanaken, un peu à l'image de ses partenaires, a vécu une Coupe du monde en demi-teinte, sauf contre les États-Unis où il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Poussif, il ne s'était montré décisif dans aucun autre match, là où la Belgique en aurait pourtant eu besoin.

En poules notamment contre l'Égypte, où il n'est monté au jeu que pour les cinq dernières minutes, mais aussi contre l'Iran, où il a joué une demi-heure, et surtout lors de ses 90 minutes contre la Nouvelle-Zélande. Pas la moindre action décisive.

Dans son style caractéristique, avec son aisance naturelle, Hans Vanaken a apporté énormément de bonnes choses aux Diables Rouges ces derniers mois. Il a toutefois également montré qu'il manquait de rythme et de vitesse d'exécution, probablement parce qu'il n'a jamais quitté la Jupiler Pro League, lorsque la route s'élève un peu trop.

Que peut-il encore apporter aux Diables Rouges ?

Si l'élimination contre l'Espagne rangeait tout le monde au même rang, le déplacement au Stade de France de ce lundi soir l'a une nouvelle fois montré, après trois premières apparitions déjà mitigées dans cette Ligue des Nations. En l'absence de Kevin De Bruyne, Hans Vanaken a perdu beaucoup trop de ballons et n'a pas amené assez de danger pour montrer qu'il était une solution fiable aussi contre les cadors et pas seulement contre les nations de seconde zone.

Dans son cas, une question semble donc se poser : doit-il encore être repris en équipe nationale ? Si on analyse uniquement ses prestations avec le Club de Bruges et qu'on les compare avec ses concurrents à son poste : oui, il semble toujours mériter sa place. Mais en prenant en compte sa marge de progression inexistante compte tenu de son âge (34 ans), le changement générationnel de la sélection et l'intensité totale voulue par Mark Van Bommel, la question se pose bien davantage.

Le joueur du Club de Bruges peut encore rendre service sur un match ou l'autre (surtout contre un adversaire de moindre calibre), lui qui a remporté une quinzaine de trophées collectifs dans sa carrière et qui sait donc de quoi on parle quand on évoque une "mentalité de gagnant". Mais on est en droit de se demander ce qu'il peut encore apporter pour permettre à la Belgique de Mark Van Bommel de franchir un cap. 

Quand le jeu s'accélère, quand le pressing adverse s'intensifie, quand les espaces se réduisent, Hans Vanaken a beaucoup plus de mal à s'exprimer. Avec l'Euro 2028 en point de mire et la naissance de nouveaux talents, la question : "Ne faudrait-il pas le remplacer par un joueur plus jeune et déjà habitué aux exigeances des cadors européens ?", peut réellement se poser. Avant, ou après la fin de la Ligue des Nations ? Une question qui doit encore trouver sa réponse.

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