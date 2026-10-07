Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Van Bommel a-t-il réussi ses débuts ? On compare son bilan avec les autres nouveaux sélectionneurs
Photo: © photonews
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Après quatre matchs avec la Belgique, Mark van Bommel affiche un bilan mitigé. Comment se situe-t-il par rapport aux autres nouveaux sélectionneurs ?

La Ligue des Nations a marqué les grands débuts de plusieurs sélectionneurs sur les bancs européens. Après quatre rencontres, certains ont réussi leurs premiers pas et d'autres cherchent la bonne formule.

Jorge Jesus : 12/12

Jorge Jesus réalise jusqu'ici un sans-faute. Le Portugais affiche quatre victoires en quatre matchs avec la Seleção et a son billet pour les quarts de finale. Difficile de rêver meilleurs débuts.

Zinédine Zidane : 10/12

Les débuts de Zinédine Zidane sont aussi très convaincants. Avec dix points pris sur douze, les Bleus sont invaincus. Leur grosse victoire contre la Belgique 4-1 a confirmé leur excellent début de campagne.

Xavi Hernandez : 8/12

L'ancien coach du Barça n'a pas perdu avec les Oranje. Son équipe marque beaucoup et ses idées commencent à se voir, même si tout n'est pas réglé défensivement. Les Néerlandais ont encaissé au moins un but lors de chaque rencontre. Avec huit points, ils partagent la première place de leur groupe avec la Grèce.

Roberto Mancini : 7/12

Son retour avait mal commencé, avec une défaite contre la Belgique à Rome 0-2. Depuis, l'Italie a relevé la tête : quatre buts en Turquie, un partage face à la France, puis une nouvelle victoire contre les Turcs. La Nazionale est derrière les Bleus, mais elle s'est replacée avant un mois de novembre décisif.

Lire aussi… "Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

Mark van Bommel : 6/12

Les débuts de Mark van Bommel sont plus difficiles à juger. Les deux premières rencontres avaient de quoi emballer : victoire 0-2 en Italie, puis succès 3-0 contre la Turquie. Mais face à la France, le niveau est monté et les problèmes sont apparus.

Battus deux fois par les Bleus, dont un 4-1 à Paris, les Diables ont montré leurs limites face à une opposition supérieure. van Bommel conserve malgré tout plusieurs motifs de satisfaction. Sa Belgique a montré de bonnes choses, mais elle doit réussir à les reproduire face aux meilleures équipes. Troisièmes, les Diables joueront très gros contre l'Italie en novembre.

Jurgen Klopp : 5/12

Pour l'instant, ça ne prend pas trop. L'Allemagne n'a gagné qu'une seule fois et la liste de 44 joueurs choisie par Klopp n'a pas aidé à créer des automatismes. Avec cinq points, la Mannschaft se retrouve derrière les Pays-Bas et la Grèce. Rien n'est perdu, mais Klopp aura beaucoup moins le droit à l'erreur en novembre.

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