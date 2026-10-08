40 millions d'euros et une place en danger ? Arsenal aurait d'autres plans pour Christos Tzolis

Christos Tzolis a quitté le Club de Bruges cet été pour rejoindre Arsenal contre un montant record. L'ailier gauche a connu des débuts prometteurs, mais doit rester vigilant. Les Gunners souhaitent recruter un concurrent à son poste.

Christos Tzolis a quitté le Club de Bruges pour rejoindre Arsenal contre la coquette somme de 40 millions d'euros. Un transfert onéreux qui ne lui garantit pas une place de titulaire avec les Gunners. L'international grec a pris part aux huit rencontres disputées par Arsenal depuis son arrivée.

Il a disputé 493 minutes sur un total possible de 720 et doit parfois se contenter d'une entrée en jeu. Toutes compétitions confondues, il compte quatre passes décisives, même s'il n'a pas encore trouvé le chemin des filets en ce début de saison.

Un concurrent va-t-il arriver à Arsenal ?

Des débuts encourageants pour l'ailier grec, actuellement sur la touche en raison d'une blessure à la cuisse. Mais pendant ce temps, Arsenal continue de prospecter sur le marché des transferts et aurait jeté son dévolu sur un joueur susceptible de devenir un concurrent direct de Tzolis.

Il s'agit d'un autre ancien ailier du Club de Bruges : Antonio Nusa. Le joueur du Red Bull Leipzig serait dans le viseur des Gunners. Selon plusieurs médias anglais dont The Sun, l'intérêt d'Arsenal serait réel et des premiers contacts auraient été établis entre les deux parties.

Christos Tzolis doit-il craindre sa place à Arsenal ?



Kenan Yildiz figurerait aussi sur les tablettes d'Arsenal, de quoi donner quelques raisons à Tzolis de s'inquiéter. Les Gunners seraient déterminés à renforcer leurs ailes en recrutant un joueur capable de concurrencer directement l'international grec.