"Ça ne vient pas par hasard" : comment le football belge de demain se calquera sur le modèle espagnol

Après tout le bonheur apporté par la génération dorée, le football belge est dans une période de transition. Avec des hauts et des bas inhérents à la nouvelle vague. Vincent Mannaert reste en tout cas confiant pour l'avenir et voit plus loin encore, notamment en matière de formation.

A l'heure d'écrire ces lignes, plusieurs des Diables qui porteront les couleurs de la Belgique pour la Coupe du Monde 2050 ont cinq ans. Plusieurs ne sont pas encore nés. D'autres viennent de découvrir le football. C'est à eux et à tous ces futurs amoureux du ballon rond que la fédération pense quand elle met sur la table les plans de la formation de demain.

La formation belge a besoin d'unité et de cohérence

La Belgique a produit quelques fameuses pépites et veut continuer à le faire. Avec comme point de référence absolu son bourreau espagnol à la Coupe du Monde. "On sent une unité dans leur football. Mais elle ne vient pas par hasard. Les entraîneurs, pour la formation des jeunes, sont eux-mêmes formés avec la même idée partout", avance Vincent Mannaert, cité par la RTBF.

Le CEO de l'Union Belge veut s'en inspirer : "Chez nous, ce n’est pas la même structure, la même idée entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Il y a des différences dans le foot à 5 contre 5, 8 contre 8 et il faut essayer de corriger cela.

Commencer à la base de la pyramide

Mannaert veut y inclure le football amateur. "Il faut emmener toute la base de la pyramide avec nous. Et la base, ce sont tous les clubs amateurs. Kevin De Bruyne a commencé à Drongen, Thibaut Courtois à Bilzen. L’idée est donc de rassembler du Nord au Sud et d’Ouest en Est. Les ailes du foot amateur avec la collaboration de la ligue professionnelle. L’Union fait la force".



Notre ancien directeur technique sait ce qu'il veut...et ce qu'il ne veut pas : "Pas question non plus d’un foot dogmatique, une seule philosophie. L’Espagne elle-même a évolué du TIKI TAKA vers un foot plus direct".