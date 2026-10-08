Cristiano Ronaldo rend hommage à Lionel Messi après sa retraite internationale

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Cristiano Ronaldo rend hommage à Lionel Messi après sa retraite internationale
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Cristiano Ronaldo a adressé un beau message à Lionel Messi sur Instagram après l'annonce de sa retraite internationale. Le Portugais a salué son ancien rival et son parcours avec l'Argentine.

Pendant presque quinze ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont disputé les plus grandes récompenses du football. Leurs duels ont animé les Clasicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone, mais aussi les discussions entre supporters. Aujourd'hui, les deux hommes entretiennent une relation différente. Le Portugais vient d'adresser un beau message à son ancien rival.

Dernier match de sa carrière avec l'Argentine

Lionel Messi a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale avec l'Argentine. L'attaquant a disputé son dernier match sous les couleurs de l'Albiceleste face au Bénin, une rencontre remportée 3-0. Après cette victoire, il a pris la parole sur Instagram pour revenir sur ses années passées avec la sélection. Une publication qui a suscité de nombreuses réactions dont celle de Ronaldo.

"Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l'Argentine"

Le joueur portugais a tenu à féliciter Messi pour tout ce qu'il a accompli avec son pays. "Leo, tant d'années passées à défendre ton pays et une histoire qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l'Argentine. Je t'embrasse". Un message chaleureux qui montre le respect que Ronaldo porte à l'ancien joueur du FC Barcelone.

CR7 a été au centre de plusieurs polémiques concernant sa sélection nationale. Cette trêve internationale a été agitée, au point de pousser l'ancien attaquant du Real Madrid à prendre publiquement la parole.

Des très grands joueurs


Les deux stars ont marqué plusieurs générations de supporters et dominé le football européen pendant de longues années. Ronaldo a remporté cinq Ligues des champions, contre quatre pour Messi. Leurs carrières ont été comparées, chacun possédant ses propres records et ses moments de gloire. Avec le départ de l'Argentin de la scène internationale, une page importante se tourne pour le football.

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