Des débuts chez les pros ? Le Standard a préservé l'un de ses U23 en vue du choc wallon contre Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Des débuts chez les pros ? Le Standard a préservé l'un de ses U23 en vue du choc wallon contre Charleroi
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Absent de manière étonnante sur la feuille de match de la rencontre entre le SL16 FC et le RAEC Mons ce mercredi soir en D1 FFA, le jeune défenseur de 19 ans Noah Sy aurait été préservé par le Standard en vue du choc wallon de ce dimanche face au Sporting Charleroi. Le talent des Rouches se rapproche de plus en plus d'une première apparition avec l'équipe première en match officiel.

La présence d'Andi Zeqiri dans le onze de base des U23 du Standard n'était pas la seule surprise sur la feuille de match lors de la réception du RAEC Mons, ce mercredi soir. Une rencontre remportée par les Espoirs Rouches de Stéphane Guidi... sans Noah Sy, qui avait pourtant, à l'exception du premier match à l'Olympic Charleroi, tout joué depuis le début de la saison et qui comptabilise déjà près de 450 minutes de jeu.

Un choix pas entièrement réalisé par Stéphane Guidi, mais aussi par Vincent Euvrard, qui aurait décidé de préserver le jeune Noah Sy avant le choc wallon de ce dimanche face au Sporting Charleroi.

Cela signifie-t-il que le jeune défenseur de 19 ans va connaître sa première titularisation ? C'est très loin d'être certain, mais cela signifie néanmoins qu'il entre dans les plans de Vincent Euvrard et qu'il pourrait, peut-être, monter en cours de match.

Le Standard a voulu préserver Noah Sy en vue du choc contre Charleroi

Rappelons que Gustav Mortensen s'était blessé avant la trêve internationale et qu'il faudra attendre ce vendredi pour en avoir des nouvelles de la bouche de Vincent Euvrard. Tobias Mohr, lui, n'avait pas vraiment brillé lorsqu'il a dépanné à ce poste, montrant quelques carences défensives.

Des échos qui nous parviennent depuis plusieurs semaines, Noah Sy fait forte impression à l'entraînement. Il était d'ailleurs le seul jeune joueur retenu dans le noyau A après la préparation d'avant-saison, au contraire d'un Charli Spoden qui y avait été intégré la saison dernière, mais qui n'avait pratiquement pas joué et qui est désormais de retour avec les U23... où il ne joue pas tellement non plus.

Lire aussi… La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !

La donne pourrait être différente pour Noah Sy, qui semble se rapprocher du statut de remplaçant attitré de Gustav Mortensen, ce qui pourrait lui donner l'occasion de monter au jeu, voire de commencer un match dans les semaines à venir. Dans ces conditions, le SL16 FC, qui affiche l'une des meilleures défenses de D1 FFA en compagnie des leaders, pourrait se voir privé de l'un de ses meilleurs pions à plus long terme.

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