Exclusif : Mons étudie le profil d'un entraîneur récemment pisté par Anderlecht

Scott Crabbé, journaliste football
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Exclusif : Mons étudie le profil d'un entraîneur récemment pisté par Anderlecht
Photo: © photonews
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Mons se cherche un nouvel entraîneur depuis le licenciement (attendu) de George Boateng. Selon nos informations, l'une des pistes des Dragons mènent à André Ngangue, le coach du Tempo Overijse, en D2 VV.

Le triplé d'Andi Zeqiri aura donc été la goutte d'eau faisant déborder le vase pour George Boateng. Cette après-midi, le contesté entraîneur de Mons a reçu son C4. La direction doit rapidement réagir : avec déjà six points de retard sur la tête du classement, pas de place pour tergiverser.

Il s'agit de rapidement retrouver un nouveau coach, en tirant les leçons des erreurs commises. On pourrait dès lors s'orienter vers l'arrivée d'un technicien plus au fait du football belge.

André Ngangue successeur de George Boateng sur le banc montois ?

Si le nom de Drazen Brncic a déjà été évoqué autour du Tondreau, un autre nous revient également, celui d'André Ngangue. Selon nos informations, l'actuel entraîneur du Tempo Overijse fait partie des pistes étudiées.

Il faut dire que les Brabançons sont dans une forme éclatante : champions de D3 Amateurs avec 20 points d'avance la saison dernière, ils ont repris fort avec six victoires sur les six premiers matchs à l'échelon supérieur.

Déjà pisté par Anderlecht

Son profil apparaît assez intéressant : un jeune entraîneur parfaitement bilingue qui allie résultats et connaissance du football belge. Car en plus de sa jeune carrière d'entraîneur, Ngangue s'est déjà familiarisé avec notre football en tant que joueur. L'ancien milieu offensif camerounais a notamment évolué deux ans au RWDM.

Son travail à Overijse n'est pas passé inaperçu : Anderlecht l'a un temps envisagé pour reprendre les RSCA Futures. Jean Kindermans s’est personnellement déplacé afin d’observer son approche sur le terrain. Le Sporting avait finalement opté pour Karim Mokeddem. Le train pourrait repasser une deuxième fois et cette fois s'arrêter à Mons. Les Dragons sont en tout cas face à un choix crucial dans l'optique de la lutte pour le titre en D1 FFA.

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