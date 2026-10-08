"Il respecte ce que j'ai fait" : Rik de Mil a contacté Stijn Stijnen, dont la carrière de T1 n'est pas finie

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Il respecte ce que j'ai fait" : Rik de Mil a contacté Stijn Stijnen, dont la carrière de T1 n'est pas finie
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Toujours directeur sportif, mais plus entraîneur principal du Patro Eisden, Stijn Stijnen s'est exprimé pour la première fois sur sa décision communiquée officiellement il y a une semaine. Le natif de Hasselt a notamment reçu un message sympa de Rik de Mil et assure que sa carrière d'entraîneur n'est pas encore terminée.

Voilà une semaine que Stijn Stijnen a annoncé son départ du poste d'entraîneur du Patro Eisden. L'ancien portier, qui reste cependant à la direction sportive du club, est revenu sur cette décision dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, et aussi sur ses larmes au moment de son annonce.

"Je ne suis pas du genre à me plaindre, mais j'ai des origines italiennes par ma mère. Je suis donc naturellement un peu plus émotif. Quand j'ai voulu remercier Coley Parry, notre président, pour tout son soutien au fil des ans, c'était difficile. Alors que des entraîneurs sont licenciés partout, il avait fait le voyage depuis Chicago pour me convaincre de rester. Mais après neuf ans, un tel double rôle n'était plus vivable", a expliqué Stijnen.

Rik de Mil a contacté Stijn Stijnen pour le féliciter

Chez les arbitres et dans les clubs adverses au Patro Eisden, Stijn Stijnen ne manquera pas à grand-monde, penserait-on. Mais même Rik de Mil, qui en tant qu'entraîneur du Sporting Charleroi l'avait accusé d'avoir chauffé le vestiaire à 30 degrés et fermé les toilettes avant un match de Coupe de Belgique, l'a contacté.

"Malgré tout, il a dit qu'il respectait ce que j'avais accompli avec Patro. Que nos chemins s'étaient croisés dans des moments difficiles, mais que cela faisait partie du jeu. Sympa. Après tout, il ne faisait que son travail. Je lui ai aussi dit qu'une partie de mes convictions était justifiée", a déclaré l'ancien Brugeois de 45 ans, qui n'abandonne pas son rêve de s'asseoir sur le banc du Club.


"Ma carrière d'entraîneur n'est pas complètement terminée. Dans le football, on peut travailler jusqu'à soixante ans, il me reste donc quinze ans. Je n'exclus aucune possibilité. Bruges, c'est un rêve, oui. Quel entraîneur en Belgique ne rêve pas d'y travailler ? Je ne me concentre pas là-dessus pour l'instant, mais dans le football, tout est possible", a-t-il conclu.

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