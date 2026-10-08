"Ils l'ont contacté" : Vincent Mannaert révèle comment Rudi Garcia aurait pu rebondir après les Diables

Pour ses 52 ans, Vincent Mannaert a accordé une interview fleuve à la presse belge. Il y a notament évoqué le départ de Rudi Garcia, révélant que notre ancien sélectionneur aurait pu s'asseoir à la place de Sébastien Pocognoli sur le banc de l'Ecosse.

Si l'interview de Vincent Mannaert tourne majoritairement autour de sa prise de fonction comme CEO et des premiers pas de Mark van Bommel à la tête de l'équipe, l'ancien directeur technique a également abordé la toute fin de l'ère Rudi Garcia.

Des adieux courtois (sans mauvais jeu de mots)

Le Français avait été son premier choix fort comme successeur de Domenico Tedesco. Mais la fin de la collaboration semble avoir été facilitée par une envie mutuelle de passer à autre chose.

Cela n'a pas empêché les deux hommes de se quitter en bons termes, à en croire Mannaert, cité par Het Laatste Nieuws. : "Lors de ses adieux, il est passé nous voir avec son équipe. Nous avons eu une conversation très agréable au sujet de notre collaboration et nous nous sommes souhaités mutuellement beaucoup de succès pour l'avenir".

Rudi Garcia aurait pu rebondir en Écosse

Avec un petit scoop au passage : "Mon dernier contact avec Rudi remonte à peu près à l'époque où la Fédération écossaise de football nous a contactés. Le directeur sportif écossais s'est renseigné sur notre expérience avec Garcia".

Mais notre ancien sélectionneur n'est finalement pas entré directement en concurrence avec Sébastien Pocognoli : "Je lui ai répondu honnêtement que Rudi avait atteint nos objectifs sportifs, mais que, d'après notre analyse, il nous fallait un profil différent pour le nouveau cycle. Ils l'ont tout de même contacté, mais il a décliné l'offre".





Vincent Mannaert a conclu avec une parenthèse sur les reproches de Garcia sur le staff médical belge dans une interview après son départ : "Ai-je été surpris ? Non, car je connais assez bien Rudi maintenant", a-t-il glissé en souriant. Même si les langues commencent à se délier, il restera toujours des non-dits...