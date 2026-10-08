José Mourinho n'arrive pas à calmer les tensions : le vestiaire du Real Madrid se déchire

Le vestiaire du Real Madrid est sous tension malgré le retour de José Mourinho. Selon la presse espagnole, les relations entre certains joueurs sont compliquées, avec des incidents inquiétants.

Le retour de José Mourinho au Real Madrid n'a pas suffi à calmer les tensions dans le vestiaire. Arrivé cet été, le Portugais doit composer avec des relations compliquées entre certains joueurs. D'après la Cadena SER, l'ambiance n'a pas évolué depuis la saison dernière. Une situation qui tombe mal pour les Madrilènes, attendus sur plusieurs rencontres importantes au cours du mois d'octobre.

Un vestiaire toujours divisé

Dans l'émission El Larguero, le journaliste Antón Meana a évoqué les difficultés rencontrées au sein du groupe. "Le seul problème, c'est que je continue de voir ce vestiaire aussi froid qu'il y a cinq mois", a-t-il expliqué. Les relations étaient tendues lorsque Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa étaient aux commandes. Le journaliste espagnol affirme que deux joueurs en seraient venus aux mains.

Kylian Mbappé commence à agacer

Contraint de quitter le rassemblement de l'Équipe de France en raison d'une blessure, Kylian Mbappé a repris l'entraînement collectif ce mercredi. Mourinho pourrait le titulariser face à Villarreal. Mais en interne, son comportement ferait débat. Certaines personnes au club estimeraient que le Français n'a pas compris le fonctionnement du Real et les attentes qui accompagnent son statut.

Les gros rendez-vous du mois d'octobre

Les Madrilènes vont retrouver la Ligue des champions avec un déplacement à Rome le 14 octobre. Ils recevront ensuite Leipzig le 21 octobre. Mourinho devra obtenir des résultats tout en essayant d'améliorer les relations entre ses joueurs. Une mission qui s'annonce compliquée si les tensions persistent dans les prochaines semaines.



Le rendez-vous le plus attendu est le Clasico du 25 octobre face au FC Barcelone, au Spotify Camp Nou. Cette rencontre pourrait avoir une influence importante sur la course au titre en Liga. Pour Mourinho, l'objectif sera de présenter une équipe capable de répondre présente dans les grands matchs.