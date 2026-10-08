"La Championship serait une meilleure vitrine" : Anderlecht prévenu pour l'une de ses recrues

Scott Crabbé, journaliste football
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"La Championship serait une meilleure vitrine" : Anderlecht prévenu pour l'une de ses recrues
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Anderlecht a accueilli Thelo Aasgaard cet été avec des plans clairs. Le Norvégien est prêté par les Rangers jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat négociée par les Mauves et Blancs. Le joueur va devoir s'accrocher, son aventure est suivie de près en Écosse.

Parfois trop irrégulier,  Aasgaard doit gagner en constance à Bruxelles. Les Rangers ne l'ont pas prêté sans raison. Le club écossais a déboursé 3,5 millions de livres pour le milieu offensif en 2025 et souhaite toujours tirer le plus de valeur possible de cet investissement.

Keith Wyness, ancien CEO d’Aberdeen et désormais conseiller de clubs, avertit donc que les Rangers n’attendront pas indéfiniment. Si Aasgaard ne parvient pas à s’imposer à Anderlecht et que l’option d’achat n’est pas levée, il considère qu’un retour en Angleterre serait la suite logique.

Thelo Aasgaard doit se montrer

“Ils essaieront probablement de le placer dans un club de Championship. Il y a des clubs de milieu et de bas de tableau qui souhaiteraient le recruter”, a déclaré Wyness à Football Insider. Selon lui, la deuxième division anglaise pourrait même constituer une meilleure « vitrine » pour l’international norvégien.

C’est assez frappant, car Aasgaard connaît déjà ce niveau. Avant de rejoindre les Rangers, il avait disputé une demi-saison en Championship avec Luton Town. Il y avait joué à dix-sept reprises et inscrit deux buts. Les Rangers l’ont ensuite emmené en Écosse, où il a comptabilisé sept buts et quatre passes décisives en championnat la saison dernière.

Pour Anderlecht, la situation n’est donc pas sans importance. Le club dispose d’une option d’achat, mais voudra évidemment d’abord voir si Aasgaard peut réellement apporter une plus-value. 

Une obligaton de rendement

Dans le même temps, les Rangers ont tout intérêt à ce que le Norvégien de 24 ans retrouve de la visibilité. Les Écossais veulent rentabiliser leur investissement et ne laisseront donc pas Aasgaard dépérir sur le banc pendant toute une saison. Si cela ne fonctionne pas à Bruxelles, un nouveau prêt en Angleterre pourrait être une alternative, selon Wyness.

“Les Rangers doivent être très clairs concernant le plan établi pour chaque joueur. Ce plan doit fonctionner s’ils veulent continuer à développer des joueurs, puis les vendre de la bonne manière. À mon avis, la Championship pourrait constituer une meilleure vitrine pour Aasgaard".

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